Manuel Adorni se defendió y denunció una operación: “Mi esposa fue una invitada del presiedente"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a dar explicaciones sobre la presencia de su esposa durante el último viaje presidencial a Nueva York. “El hecho es que mi mujer fue una invitada del oresidente Javier Milei”, señaló en diálogo con Forbes.

Adorni agregó que “probablemente” su esposa ya no volverá a viajar con él en un avión presidencial ni invitada por Javier Milei. Sobre la polémica por el viaje a Punta del Este, afirmó: “Esperaron el momento para hacerlo y, evidentemente, tenían un video guardado de hace un mes, cuando fue mi viaje a Uruguay. Es parte de la mugre y de la mafia de una vieja política que no es compatible con nosotros”.

Consultado sobre el origen de los registros, indicó que “está bajo investigación” y sugirió que alguien habría guardado el video para encontrar el momento exacto y generar polémica. “Alguien guardó el video un mes para armar una historia donde no hay nada ni ilegal, ni antiético, ni malo”, enfatizó.

El funcionario remarcó que la invitación de su esposa fue de un “amigo de toda la vida”, en referencia a Marcelo Grandio, y que se acordó que el exvocero presidencial pagara su parte.

Grandio había declarado previamente que el viaje no implicó gastos del Estado: “Lo invité a mi casa porque hacía dos años no se tomaba vacaciones. Pagó con su plata, no con plata del Estado. Lo pagó él a mí y tengo el recibo del recibo. Yo le pagué a la compañía”, sostuvo.

Adorni también se refirió a comentarios suyos en redes sociales: “Uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo, sí. Me ha ocurrido muchas veces. La palabra no debió ser deslomarse. Somos humanos y cometemos errores”.