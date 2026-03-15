Tragedia en Entre Ríos: un matrimonio y su hija murieron luego de un choque frontal

Durante la noche del sábado, una familia sufrió un grave choque frontal en la Ruta Nacional 127, en Entre Ríos, y a causa de ello, tres integrantes murieron en el lugar.

El dramático episodio ocurrió a la altura de la localidad de Bovril. Según informaron fuentes policiales a los medios locales, las víctimas fueron identificadas como Gustavo Landra, su esposa Analía Heit y una de sus hijas menores, Agostina Landra.

En tanto, el otro hijo del matrimonio, Bautista Landra, sufrió graves heridas, fue rescatado y trasladado de urgencia al Hospital San Roque de la ciudad de Paraná, donde permanece internado en estado delicado.

La confirmación de la tragedia fue informada por el dirigente político Jorge Landra, hermano de Gustavo, que integra el Comité Provincial de la Unión Cívica Radical (UCR).

A través de un doloroso comunicado en redes, escribió: “La familia ha sufrido una tragedia. Ha fallecido mi hermano Gustavo Landra, su esposa Analía Heit y mi amada Agostina Landra; Bautista está en estado crítico”.

Por el momento se logró determinar que todo sucedió en una zona cercana a la planta de silos. La camioneta Renault Duster en la que viajaba la familia impactó de frente con un camión que circulaba por el mismo corredor vial transportando trigo.

De acuerdo a la información preliminar brindada por fuentes policiales, el choque fue de tal violencia que tres de los ocupantes murieron en el lugar, mientras que el menor que sobrevivió fue rescatado con vida entre los restos del vehículo.

Enseguida se solicitó asistencia médica en el lugar y, sumado al personal de emergencias, los equipos de rescate se hicieron presentes y liberaron al chico. Rápidamente le brindaron las primeras asistencias en el lugar y posteriormente fue trasladado de urgencia en ambulancia hacia la capital provincial, donde continúa internado debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

En el lugar también trabajaron personal de la Policía de Entre Ríos y los bomberos locales. A la par, integrantes de la División Criminalística realizaron las pericias correspondientes sobre la ruta y los vehículos involucrados para determinar las circunstancias en las que se produjo la colisión.

El caso quedó en manos de la Fiscalía con jurisdicción de La Paz, que ordenó diversas tareas investigativas para esclarecer la mecánica del accidente.

A causa del fuerte impacto, tanto la camioneta como el camión sufrieron importantes daños. Sumado a ello, por la violencia del choque, se interrumpió parcialmente la circulación en ese tramo de la Ruta 127 durante varias horas mientras se llevaban adelante las tareas periciales.



TN