Ahora le adjudican a Adorni una casa en un country

Manuel Adorni suma una nueva polémica: el jefe de Gabinete sería el propietario de una propiedad en un country de Exaltación de la Cruz, a 82 kilómetros al noroeste de CABA. La casa la habría construido con su mujer, Betina Angeletti, a la que subió al avión presidencial en la última gira por Estados Unidos.

Una copia de las expensas del Country Indio Cuá Golf Club donde tiene la casa Adorni obtenida por la prensa, indica que están a nombre de la esposa del jefe de Gabinete "Angeletti Bettina Julieta" por un total de "$699.637 pesos". De acuerdo a lo mencionado por integrantes del barrio privado, "el 70% de los gastos corresponden a seguridad y el resto es para pagar a los empleados que trabajan" en el predio.

En paralelo, la diputada Marcela Pagano amplió una denuncia contra el funcionario por supuesto enriquecimiento ilícito e incorporó la información sobre la propiedad ubicada en un barrio privado que no fue incluida en su última declaración jurada que debe presentar ante la Oficina Anticorrupción.

Adorni no contestó consultas de la prensa al respecto. En una contestación a un tuit a raíz de la polémica, la diputada Lilia Lemoine intentó minimizar la controversia: "Es una casa reformada...en un country de clase media. No es una mansión en la Isla", disparó en aparente crítica a la denunciante.

Pagano, diputada del bloque Coherencia, decidió incorporar a la presentación que inició días atrás contra el vocero por supuesto enriquecimiento ilícito -que tuvo su origen en la controversia que causó el vuelo privado a Punta del Este que la familia Adorni realizó durante los feriados de Carnaval- por la presunta existencia "de una vivienda de dos plantas en el Country Indio Cuá Golf Club que no figuraría en la Declaración Jurada Patrimonial del funcionario”.