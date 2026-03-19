El Gobierno desclasificará archivos de inteligencia del periodo 1973-1983

El Gobierno anunció este jueves que desclasificará y publicará un conjunto de documentos históricos de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) correspondientes al período 1973-1983, el cual abarca la última presidencia de Juan Domingo Perón, la sucesión tras su muerte de su esposa, Isabel Martínez, y la última dictadura militar.

La tarea es llevada a cabo por la propia SIDE, tras el requerimiento del presidente de la Nación, Javier Milei.

Según se informó, la medida forma parte de un proceso integral que contempla la publicación, conservación y posterior traspaso del material al Archivo General de la Nación.

Se detalló que en la primera etapa “se publicará un conjunto de 26 documentos oficiales, distribuidos en 492 páginas, junto con la Guía sobre la Desclasificación de Documentos Históricos de la SIDE, elaborada para facilitar la comprensión del material por parte de la ciudadanía, investigadores y comunicadores”.

En cuanto a la naturaleza de la documentación, que fue “organizada en carpetas temáticas, conforme a criterios de relevancia histórica e institucional”, se indicó que se incluyen “resoluciones, informes, memorandos, circulares y directivas producidas entre el 1 de enero de 1973 y el 10 de diciembre de 1983".

Desde la SIDE resaltaron que lo que se busca es “fortalecer la institucionalidad del Sistema de Inteligencia Nacional y su vínculo responsable con la sociedad”.

“La desclasificación de archivos previamente secretos constituye un acto de carácter ético, político y social que contribuye a consolidar la confianza pública, legitimar el rol del Estado y aportar información relevante en un contexto donde la desinformación y las interpretaciones erróneas afectan la comprensión del pasado reciente”, expresaron desde el organismo en un comunicado. Además, esperan que la guía “pueda facilitar el trabajo de historiadores”.