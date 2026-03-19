El Gobierno afirma que no envió tropas en apoyo a EE. UU. en Ormuz

El Gobierno desmintió las versiones sobre un supuesto pedido de Estados Unidos para que la Argentina envíe unidades navales al estrecho de Ormuz.

En el Ejecutivo aseguraron que “no hubo ningún contacto” por la cuestión y remarcan que el país no cuenta con capacidad operativa para afrontar una misión de ese tipo.

En la Casa Rosada sostienen que la flota argentina no está en condiciones de participar en un despliegue de esas características. “No tenemos nada para mandar”, aseguraron a TN. A eso le suman limitaciones en materia de defensa frente a ataques con drones y otros sistemas que hoy forman parte del esquema de combate en Medio Oriente.

En el Ministerio de Defensa argumentan que los buques de la Armada no pueden afrontar un viaje de ese alcance ni operar sostenidamente lejos del apostadero sin riesgos logísticos o técnicos. Solo hay tres destructores y seis corbetas de combate.

El ruido se generó a partir de publicaciones, como la del abogado Marc Zell, que es vicepresidente de Republicans Overseas y presidente de su filial en Israel.

En un mensaje en X sostuvo, sin citar fuentes, que la Argentina enviaría buques para colaborar con Estados Unidos en la protección del estrecho de Ormuz.

“Argentina está enviando unidades navales para ayudar a Estados Unidos a salvaguardar el tráfico marítimo internacional en el Estrecho de Ormuz. El Reino Unido se ha negado. En 1982, el presidente Reagan acudió en ayuda de la entonces primera ministra Margaret Thatcher, quien defendía la colonia británica en las Islas Malvinas, reclamadas por Argentina. Ante la cobarde negativa del Reino Unido a apoyar a Estados Unidos en el conflicto del Golfo Pérsico, considero apropiado que la administración Trump reconsidere la política estadounidense sobre las Malvinas y apoye la reclamación argentina”, escribió Zell.

Zell no ocupa ningún cargo oficial en la administración estadounidense, pero en el oficialismo lo califican como cercano a Trump. En el Ejecutivo sí celebraron el planteo sobre Malvinas y adjudicaron esta mención al esquema de alianzas que se estableció con la gestión Trump.

En Balcarce 50, sin embargo, mantienen el alineamiento con Estados Unidos. De hecho, remitirán el texto de la alianza militar que firmó Javier Milei con Donald Trump en Miami para que comience su trámite legislativo en el mediano plazo. La iniciativa busca darle encuadre legal a la participación argentina en la alianza de seguridad impulsada por Estados Unidos contra “amenazas externas”.

La adhesión argentina se formalizó previamente en una conferencia de defensa realizada en la sede del Comando Sur de Estados Unidos, en Florida, donde el ministro de Defensa, Carlos Presti, firmó una declaración conjunta junto a representantes de otros países del continente. El punto que generó debate interno es la proclama firmada por Trump el 7 de marzo.

El punto tres establece que Estados Unidos “entrenará y movilizará a los ejércitos de las naciones aliadas para lograr la fuerza de combate más eficaz necesaria para desmantelar los carteles”. En Nación consideran que cualquier esquema que implique cooperación operativa entre fuerzas militares debe requerir autorización del Congreso argentino.

En el Gobierno aclaran igualmente que no tiene vinculación con el conflicto en Medio Oriente e insisten con que tampoco hubo gestiones informales ni conversaciones en ese sentido para que Argentina colaborara.

TN