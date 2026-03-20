Allanaron la AFA

El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ordenó este viernes allanamientos en el predio de Ezeiza de la AFA y en su sede de la calle Viamonte en las causas que investiga la mansión de Pilar adjudicada al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, y a los fondos que manejaba en el exterior TourProdEnter, la empresa de Javier Faroni.

Fuentes judiciales informaron a Clarín que los operativos los lleva adelante la Prefectura Naval y el juez González Charvay dispuso secuestrar documentación en papel y en soporte digital de la trazabilidad bancaria y contable y las facturas de las operaciones que hizo TourProdEnter.

Los allanamientos comenzaron esta mañana en una causa conjunta en la que se investiga un posible lavado de dinero en la mansión de Pilar y en el presunto manejo irregular del dinero de la AFA en el exterior que estaba a cargo de la empresa de Faroni.

El procedimiento en el predio de Ezeiza terminó cera de las 15 horas y allí no se encontraron elementos de interés. Solo se secuestró una computadora para analizar En cambio, en la sede de Viamonte las fuentes señalaron que se encontró "mucho material" y que el allanamiento iba a durar varias horas más.

La justicia ya tiene en su poder los contratos que la AFA, en la gestión de su actual presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, firmó con la compañía de Faroni para que administre los fondos de la entidad en el exterior. También cuenta con los balances de la empresa que aportó la Inspección General de Justicia (IGJ).

A esa prueba, el juez González Charvay busca agregar documentación que respalde los movimientos de dinero que hizo TourProdEnter.