Relanzamiento del PRO: el Gobierno descartó un acercamiento inmediato con Mauricio Macri

El Gobierno nacional relativizó el alcance del relanzamiento del PRO, encabezado por Mauricio Macri, y descartó un acercamiento inmediato. Desde el entorno de Javier Milei señalaron que la prioridad seguirá siendo sostener acuerdos parlamentarios.

Fuentes oficiales indicaron que no prevén una negociación directa con Macri y que buscarán acuerdos por distrito. La estrategia estará coordinada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien mantendrá contacto con dirigentes territoriales del PRO.

En la Casa Rosada interpretan que el posicionamiento del exmandatario responde a una estrategia electoral, especialmente enfocada en la Ciudad de Buenos Aires. En ese distrito, La Libertad Avanza planea competir con sello propio y posicionar como candidato a Manuel Adorni.

No obstante, en el oficialismo reconocen que esa posibilidad convive con tensiones internas vinculadas a investigaciones sobre el funcionario. Estas situaciones generaron inquietud en distintos despachos y abrieron alternativas dentro del espacio.

Entre ellas, aparece la figura de la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuyo nombre es evaluado como eventual candidata. También analizan su perfil para una posible postulación a la vicepresidencia en futuros comicios.

Desde el Ejecutivo sostienen que la definición electoral en la Ciudad no será inmediata y dependerá del escenario político. Mientras tanto, buscan consolidar la estructura partidaria y ampliar acuerdos con sectores del PRO alejados de la conducción de Macri.

En ese marco, en el oficialismo remarcan que la construcción política será “sin intermediarios”. A su vez, evitan confrontar con el expresidente, al considerar que podría respaldar las candidaturas impulsadas por La Libertad Avanza.

Con información de TN.