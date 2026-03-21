Un histórico bar cultural de Resistencia pidió colaboración para sostener su actividad

El Carpo Bar, histórico espacio de la escena musical de Resistencia, pidió colaboración a la comunidad tras la suspensión de un show el viernes por la noche. La interrupción ocurrió cuando inspectores municipales advirtieron que las bandas en vivo no estaban habilitadas.

Comunicado oficial

El hecho derivó en un comunicado oficial del espacio cultural, que desde hace 18 años funciona como punto de encuentro artístico. En su escenario se presentaron numerosas bandas locales y también músicos de nivel nacional.

Desde el bar de rock señalaron que, pese a estar declarado de interés cultural por la Municipalidad, este año se les exigió reiniciar el trámite de habilitación. Sin embargo, indicaron que no lograron completar las gestiones por falta de recursos económicos.

“No nos dio el cuero para pagar todos los papeles”, expresaron desde la organización. Además, remarcaron que la actividad musical es su principal fuente de ingresos para afrontar gastos.

En ese sentido, explicaron que sin shows en vivo se dificulta sostener el funcionamiento del lugar. Los costos incluyen alquiler, servicios y los requisitos administrativos exigidos para operar.

Pedido de colaboración

El comunicado advierte que la continuidad del espacio está en riesgo y podría afectar a trabajadores y artistas vinculados. También señalaron el impacto en la escena cultural independiente que se desarrolló en el lugar.

Por último, pidieron apoyo a la comunidad para poder sostener el funcionamiento del bar. Aseguraron que buscan alternativas, aunque reconocieron que aún no encuentran una solución concreta a la situación.

"Agradecemos profundamente cada gesto, cada aporte y cada palabra de apoyo. La cultura se construye entre todos, y hoy más que nunca necesitamos estar unidos", expresaron.

Tras los comentarios de la comunidad en la publicación oficial sobre la posibilidad de realizar una colecta, la cuenta del bar compartió un alias para recibir aportes: MARCELOCARPOBAR, a nombre de Marcelo Javier Sandoval. La medida busca canalizar la colaboración de quienes deseen apoyar la continuidad del espacio cultural.