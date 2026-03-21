Fuerte temporal de lluvia y vientos: un muerto en Córdoba y una mujer herida en La Plata

Las fuertes lluvias y el vendaval que acompañaron este sábado la llegada del otoño afectaron a distintos sectores de las ciudades de Córdoba, Rosario, Santa Fe, Buenos Aires, La Plata y Mar del Plata, donde la caída de ramas de árboles, tendido eléctrico y servicios de internet y tv por cable complicaron la mañana y obligaron al personal municipal a salir a atender la emergencia y despejar calles. Además, en la zona del Amba hubo cortes de luz que afectaron a más de 35 mil usuarios.

La situación más grave se dio en Córdoba, donde un joven de 29 años fue hallado muerto este sábado al mediodía horas después de que fuera arrastrado por la correntada de un río en medio del fuerte temporal que se produjo durante la madrugada en el paraje La Pampa, en el departamento Totoral.

Según lo informado por la Policía de Córdoba, esta madrugada el muchacho y un amigo de 22 años viajaban desde Ascochinga hacia el paraje La Pampa e intentaron cruzar un río cuyo caudal había aumentado muchísimo por efecto de las lluvias. El más joven intentó sostenerlo cuando realizaba el cruce pero la potencia del agua lo arrastró y desapareció, por lo que dio aviso a las autoridades.

Bomberos, policías y el Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (Etac) desplegaron un operativo que finalmente encontró el cadáver del joven a unos 150 metros del sitio donde había intentado cruzar el río.

En tanto, en La Plata, el temporal provocó la caída de un viejo árbol entre las calles 155 y 61, en el barrio Los Hornos, sobre una camioneta, impactó también a una mujer que pasaba por la zona y que tuvo que ser hospitalizada por las heridas que sufrió.

El árbol cayó justo cuando una camioneta Toyota Hilux blanca circulaba por el medio de la calle y las ramas le pegaron a la mujer que caminaba al costado