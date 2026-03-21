Una pareja está grave tras chocar en moto por escapar de un asalto

Brian Paniagua, de 21 años, y su novia, Zamira Roldán, de 22, salieron cerca de la medianoche del domingo pasado a comprar a un kiosco en moto. En medio de ese trayecto, fueron interceptados por dos delincuentes que, según relataron familiares, los siguieron en otra moto con intenciones de robarles. La situación terminó de la peor manera: en el intento de escapar, la pareja chocó, resultando ambos gravemente heridos.

El hecho ocurrió sobre la avenida Felipe Amoedo, a metros de Calchaquí, y terminó en la intersección con Antonio Roca. Durante la persecución, los agresores se acercaron al vehículo de la pareja y los presionaron, lo que provocó que perdieran el control de su rodado Corven 110 y cayeran al asfalto.

Los motochorros se fugaron de inmediato.

Ambas víctimas fueron trasladadas de urgencia al Hospital Iriarte de Quilmes. Roldán permanece internada allí con lesiones severas en los pulmones, fracturas en costillas y clavícula, y un corte profundo en la rodilla. En el caso de Paniagua, tras recibir la asistencia inicial fue derivado al Hospital Bicentenario de Monte Grande, con una fractura de cráneo de alta gravedad.