El Gobierno busca recobrar la confianza en medio del escándalo de $Libra y Adorni

Al Gobierno se le están escurriendo entre las manos los beneficios de las victorias logradas en el Congreso, durante el período de sesiones extraordinarias, que le permitió obtener, entre otras cosas, el presupuesto para este año y la reforma laboral.

Hoy enfrenta un deterioro en la confianza pública, producto de las metas que no se pueden alcanzar en el ámbito económico y en la vida diaria de millones de argentinos.

Además, los escándalos que sacuden a la Casa Rosada, como el caso de la criptomoneda Libra; los “traspiés”, por así decirlo, del jefe de Gabinete Manuel Adorni y la interna que nunca se acaba entre Karina Milei y Santiago Caputo.

El Presidente prefiere simplificar las cosas y culpar por lo que está sucediendo a un sector de la oposición y del empresariado, y, como siempre, a la “mafia mediática”.

Sin embargo, esto no es suficiente para maquillar las causa de los problemas que aquejan al Gobierno.

Javier Milei tiene en mente una estrategia tendiente a levantar los pilares que le permitan construir la reelección en las elecciones del año próximo y por eso se puso como meta la sanción de unas 90 leyes/reformas.

En la semana que pasó, volvió a reunirse la mesa política del gobierno, encabezada por Adorni. Dejaron por un momento de lado las internas y los escándalos para hacer foco en lo que les pidió el presidente.

Estuvieron los que tenían que estar. Karina, los Caputo (el ministro de Economía y el asesor) los hermanos Menem (Martín y Lule), el ministro del Interior Diego Santilli, la senadora Patricia Bulrrich y el secretario de Asunto Estratégicos, Ignacio Devitt.

Santilli sabe que será fundamental, una vez más, lograr el apoyo de los gobernadores, como ocurrió en diciembre y febrero pasados.

Por esa razón, el ministro ya tiene en agenda una serie de viajes por el interior del país, donde, seguramente, los gobernadores querrán saber cómo marchan las promesas que se le hicieron para la aprobación de las leyes.

También Milei dará soporte a la estrategia con los gobernadores porque piensa viajar en el marco del “tour de la gratitud”, para agradecer el apoyo que tuvo de esos mandatarios en el Congreso, como lo hizo el jueves con el tucumano Osvaldo Jaldo.

Milei se hizo un lugar para visitar la provincia, dónde está al rojo vivo la pelea local entre peronistas y libertarios, antes de viajar a Hungría como parte de su tour por el exterior para asistir a foros económicos o políticos de la nueva derecha europea o marcar presencia en los Estados Unidos.

Esto le sirve al presidente para tomar un poco de respiro en medio de los problemas locales.

Le pérdida de confianza que algunas encuestas marcan en la población no es un tema menor por más que desde el gobierno se lo relativice.

Los logros de la macroeconomía están a la vista, pero los argentinos tienen otras necesidades no satisfechas.

La baja de la inflación es un tema que todavía no pudieron resolver Milei y el ministro Caputo. Después del 2,9 % de enero y febrero, marzo llegaría, por una cuestión estacional, con suba que, aunque pequeña, llevaría a diez meses consecutivos sin que se pueda desacelerar.

Esto en un marco de aumentos de precios que, en muchos casos, se da por encima de la inflación, la caída de ventas y el cierre de empresas, con las consecuencias en la desocupación.

Fue un dato duro la suba del desempleo al 7,5 % en el último cuatrimestre de 2025.

Milei se enoja y mucho cuando ponen en duda su plan para bajar la inflación y volvió a prometer en Córdoba que en agosto el costo de vida empezará con cero.

Pero no solo la baja de la inflación se ve reflejada entre los reclamos de la mayoría de los argentinos. Están la necesidad de obtener respuestas positivas a la búsqueda de empleo y tener salarios que permitan satisfacer las necesidades básicas de las familias.

En cuanto a la falta de confianza, no es solo interna. Lo pueden comprobar Milei o Caputo cada vez que van al exterior. Encuentran un fuerte respaldo a las medidas económicas y financieras que toman, pero las inversiones no llegan en la medida de lo esperado.

Quieren esperar que ocurre con el plan económico y también como puede alterar su desarrollo la guerra en oriente medio que no tiene final a la vista.

Lo cierto es que la vuelta de su visita a Hungría encuentra a Milei con cuestiones judiciales que lo perturban.

Por un lado, el escándalo de la criptomoneda $Libra que promocionó el presidente y que ahora, en la investigación judicial, se puso al descubierto el contenido del celular del lobista trader Mauricio Novelli, quien, ahora se supo, tenía en sus planes un megaevento cripto y contar con el apoyo de Milei.

Las conversaciones de Novelli y los documentos encontrados son vitales para el desarrollo de la causa judicial y pusieron el foco sobre Milei y su hermana Karina.

El mundo ideal que imaginó Milei para el país todavía está lejos en el horizonte. La inflación existe, la desocupación también y la casta siempre está viva., quien le había pedido al jefe de Estado armar una estructura para que financie a aquellos que son emprendedores y que no tienen los recursos necesarios para sus proyectos.

La oposición agita este tema en el Congreso y le pone ruido al plan de Milei para sacar lo antes posible las leyes que necesita. Quiere que desfilen por el Parlamento Karina y Adorni para que den explicaciones por el caso $Libra.

Pero también el kirchnerismo y los opositores más duros le apuntan a Adorni por su viaje a Punta del Este, junto a su familia, en un avión particular pagado por la empresa de su amigo y periodista de la televisión pública Marcelo Grandio y las propiedades del jefe de Gabinete y su esposa, Bettina Angeletti.

La diputada libertaria y periodista Marcela Pagano fue la que impulso, con su denuncia, la investigación sobre el patrimonio del matrimonio Adorni.

Si bien la casa de Exaltación de la Cruz está a nombre de Angeletti, según consta en el Registro de la Propiedad bonaerense, Pagano, enfrentada desde hace tiempo con el gobierno, quiere que la justicia investigue todos los bienes.

Todo empezó con el viaje a Estados Unidos en el avión presidencial que tuvo entre sus pasajeros a la esposa de Adorni y le siguieron las imágenes de Adorni y su familia subiendo al vuelo privado que los llevó al Uruguay.

Miel está obsesionado con saber, no solo quien grabó el video en el aeropuerto de San Fernando, sino quienes, dentro de la Casa Rosada, se encargaron de “fogonear” el tema contra Adorni en los medios y, sobre todo, con periodistas cercanos al presidente.

¿Cuál será el futuro de Adorni?, solo Milei lo sabe, pero, por ahora, le está brindando un fuerte apoyo a su jefe de Gabinete.

La Argentina se encamina a cumplir 50 años del golpe de estado del 24 de marzo de 1976 y no estaría demás recordar lo que sostuvo el Episcopado hace unos días cuándo pidió por una democracia más justa.

TN