Caso Adorni: nuevos documentos complican la explicación de su viaje a Punta del Este

La investigación judicial sobre los vuelos privados del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó una nueva factura que vuelve a poner el foco en su regreso desde Punta del Este y en el rol de su amigo, el periodista Marcelo Grandio.

El comprobante, fechado el 9 de marzo, fue emitido por el broker aeronáutico Agustín Ismel Issin a nombre de Grandio, quien ya había afrontado el costo del vuelo de ida mediante una de sus empresas. Issin figuraba en documentación previa: aparecía en una factura emitida por AlphaCentauri por un paquete de diez vuelos fechado el 9 de febrero.

Según los registros, Issin -piloto y socio de Jaquelina Edna Lowndes en la firma Jag Aviation- se dedica a adquirir paquetes de vuelos para luego revenderlos a clientes privados, como habría ocurrido en este caso. La factura de febrero, por 42.250 dólares, incluía el tramo de regreso de Adorni. Allí, el broker figuraba como “Issin Hansen”, con CUIT uruguayo y domicilio en Punta del Este. Por el viaje de ida, en tanto, ya había salido a la luz otro comprobante por 4830 dólares emitido a la productora Imhouse, vinculada a Grandio, quien además habría alojado al funcionario en Uruguay.

El nuevo documento -fechado el mismo día en que el tema tomó estado público en televisión- consigna únicamente “vuelo 17/02/2026 PDP-FDO”. El costo habría sido de 3000 dólares, es decir, 1830 menos que el trayecto inicial. En el sector aeronáutico sugieren que la emisión del comprobante podría haber sido una reacción ante la repercusión del caso. Ahora, la Justicia espera que Grandio presente los detalles de la transferencia que respalde ese pago.

Versiones contradictorias y dudas en la Justicia

Desde que el tema salió a la luz, Grandio dio explicaciones dispares: primero afirmó que “Manu lo pagó”, luego que el gasto se dividió y finalmente que el propio Adorni lo cubrió “con plata del Estado”. Aseguró tener documentación que respalda la operación, pero hasta el momento no la exhibió.

Por su parte, el jefe de Gabinete sostuvo que se trató de un gasto personal. Sin embargo, tampoco presentó comprobantes que acrediten pagos a Grandio.

Issin confirmó su rol como intermediario: indicó que la empresa operadora fue AlphaCentauri y que él actuó como broker en una reserva abonada por Grandio. Jag Aviation, la firma en la que participa, comercializó los vuelos y en su sitio web exhibe el Honda Jet matrícula LV-HWA, la aeronave utilizada en el traslado.

La presencia de esta empresa también aparece en un video que circuló en medios, donde se observa a personal acompañando a los pasajeros hasta el avión en el aeropuerto de San Fernando.

El expediente está a cargo del juez federal Ariel Lijo, quien solicitó a organismos públicos y privados toda la documentación y registros de cámaras vinculados al vuelo. Varias compañías ya advirtieron que no conservan imágenes por más de 30 días.

TN