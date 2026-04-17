El Gobierno nacional reúne su mesa política para pensar su estrategia legislativa

La estrategia legislativa será el eje de una nueva reunión de la mesa política del Gobierno este viernes en Casa Rosada. El encuentro apunta a recuperar la centralidad de la agenda pública tras el impacto político del caso que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La convocatoria estará encabezada por Adorni e incluirá a Karina Milei, Santiago Caputo y Martín Menem. También participarán Diego Santilli, Patricia Bullrich, Ignacio Devitt y Eduardo “Lule” Menem, referentes clave del oficialismo.

No estará presente el ministro de Economía, Luis Caputo, quien se encuentra en Washington por reuniones con el FMI y el Banco Mundial. Desde ahí, el Gobierno logró avanzar en la revisión del acuerdo y negocia financiamiento para cubrir vencimientos de deuda.

El foco de la reunión estará puesto en la actividad parlamentaria y las próximas discusiones en el Congreso. Entre los temas en agenda figuran la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y los pliegos judiciales enviados por el Ejecutivo.

Además, el oficialismo busca impulsar una reforma política que incluye la eliminación de las PASO y cambios en el financiamiento partidario. Sin embargo, aún no cuenta con el respaldo necesario en Diputados, por lo que evalúan alternativas como una nueva suspensión.

En paralelo, Martín Menem intenta reactivar proyectos vinculados a las reformas del financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad. Estas iniciativas cobran relevancia ante posibles fallos adversos de la Corte Suprema que podrían impactar en el equilibrio fiscal.

Por último, la mesa política analizará la presentación de Manuel Adorni en la Cámara de Diputados prevista para el 29 de abril. El funcionario deberá responder miles de consultas, incluidas preguntas sobre su situación patrimonial.

Con información de TN.