Puerto de Ituzaingó: impulsan una agenda con Paraguay para potenciar la logística regional

El desarrollo del Puerto de Ituzaingó fue el eje de una reunión que convocó a funcionarios y empresarios en Corrientes capital. El objetivo central fue avanzar en una estrategia conjunta para mejorar la competitividad logística y potenciar las exportaciones regionales.

Del encuentro participó el cónsul de Paraguay en Chaco y Corrientes, Fabio López, junto al director de Transporte Fluvial y Puertos, Adolfo Escobar Damus. También asistieron referentes del sector privado, entre ellos representantes de la Asociación Forestal Argentina, la Federación Económica de Corrientes y cámaras empresarias vinculadas al comercio exterior y el transporte.

Durante la jornada, se analizó el rol estratégico del Puerto de Ituzaingó como nodo clave para las economías de Corrientes y Misiones. En ese marco, se destacó la necesidad de reducir los costos logísticos entre un 30% y un 35% en torno a los actuales esquemas de transporte terrestre y fluvial.

Integración regional

Uno de los puntos centrales fue la integración con Paraguay, que moviliza alrededor de 35.000 contenedores de gran tamaño al año. Los participantes coincidieron en que existe una oportunidad para aprovechar esos flujos y generar un esquema más eficiente mediante la articulación con puertos de la región.

Además, se plantearon condiciones necesarias para el funcionamiento pleno del puerto, como la implementación de un sistema de balizamiento que permita la navegación durante las 24 horas. También se abordaron las limitaciones del marco normativo vigente, que restringe la participación de embarcaciones extranjeras.

En cuanto al modelo operativo, se discutieron alternativas de concesión y la necesidad de brindar previsibilidad a las inversiones. A su vez, se remarcó el potencial del puerto para convertirse en un centro concentrador de cargas a nivel regional.

Finalmente, los participantes coincidieron en que el Puerto de Ituzaingó representa una oportunidad clave para transformar la logística del NEA. Su desarrollo, señalaron, dependerá de la articulación público-privada y de la capacidad de generar escala y eficiencia en el transporte.