River vs Boca: el césped del Monumental no está en buenas condiciones para el superclásico

El estado del césped del Monumental será uno de los focos en la previa del superclásico entre River y Boca. Desde el "Millonario" reconocen que la superficie aún se encuentra en proceso de recuperación y alcanzaría su mejor versión en tres o cuatro semanas. Las condiciones climáticas serán clave para determinar la evolución del terreno.

Los trabajos de resembrado se adelantaron para aprovechar la fecha Fifa, pero no dieron los resultados esperados. A esto se sumó el impacto de los recitales de AC/DC, que deterioraron el campo por el montaje y la actividad del público.

En el partido ante Carabobo se evidenció una leve mejora respecto al cruce con Belgrano. Sin embargo, todavía persisten algunas irregularidades en el pique de la pelota que pueden influir en el juego.

El césped del estadio, que en los últimos años se destacó por su calidad, atraviesa un proceso intensivo de recuperación. Para esto, se utiliza maquinaria especializada traída de Europa que trabaja de manera continua para mejorar su estado.

Con información de TyC Sports.