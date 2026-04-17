Solange Abraham contó cómo reaccionó cuando su exmarido le confesó que era gay

Solange Abraham, participante de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), atraviesa una nueva experiencia televisiva tras sumarse a La Casa de los Famosos en México. Su ingreso se dio en un clima relajado, con una bienvenida cálida por parte de sus compañeros, lo que facilitó que se mostrara cómoda desde el inicio.

En ese contexto, durante una conversación con El Divo, una de las figuras del reality, la ex hermanita decidió hablar de un episodio muy personal que hasta ahora no había expuesto públicamente en Argentina. Se trató del momento en que su exmarido, Marcelo, le confesó que era gay luego de varios años de relación.

“Lo impulsé a que viva su sexualidad. Estuve casada y estuvo muy enamorado de mí, no tengo ninguna duda de eso. Fuimos muy felices, pero en un momento empezó a sentir confusión y le dije que lo apoyaba”, contó, dejando en evidencia la forma en la que acompañó esa situación.



Además, Solange hizo referencia a su hija Delfina, de ocho años, y remarcó el rol fundamental de su entorno familiar durante su paso por los realities. Según explicó, la niña continúa con su rutina diaria mientras ella participa del programa, gracias al apoyo de sus seres queridos.

Por otro lado, su llegada a La Casa de los Famosos se dio en el marco de un intercambio internacional entre formatos, que también permitió el desembarco del español Fabio Agostini en Gran Hermano Argentina.

A diferencia de otros ingresos, el recibimiento fue distendido y con buena energía. Ni bien cruzó la puerta, saludó con entusiasmo: "Hola, ¿cómo están?", lo que generó sorpresa entre los participantes.

Durante los primeros minutos dentro de la casa, no ocultó su entusiasmo y lanzó comentarios como "¡Qué lookazos!", y al identificar un acento argentino reaccionó divertida: "¿Argentino? Me muero".

Con curiosidad por conocer cada espacio, Solange pidió recorrer la casa con una frase espontánea: "¿Me la muestran?". Así dio sus primeros pasos en el reality mexicano, con entusiasmo y expectativa por esta nueva etapa.

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