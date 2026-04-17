San Martín abre su última gira de la Fase Regular

Con la clasificación asegurada a los playoffs, San Martín encara su última gira de la Fase Regular de la Liga Nacional de Básquetbol 2025/26.

Este viernes, el equipo correntino enfrentará a Platense en el estadio Vicente López desde las 20,30 hs. mientras que el domingo 19, jugará contra Unión de Santa Fe, en el Ángel Malvicino, a partir de las 21.00.

San Martín (16-18) selló su pasaje a la Reclasificación gracias al triunfo que logró en Corrientes frente a Olímpico de La Banda.

El equipo conducido por Gabriel Revidatti marcha en la décimo segunda ubicación y la única posibilidad que tiene de subir un puesto es ganar los dos juegos y esperar dos caídas de Peñarol.

“La Liga está tan pareja, que ser 11 o 12 da lo mismo. Nosotros ya conseguimos el objetivo trazado y estos partidos nos permitirán hacer algunas pruebas y buscar que el equipo siga creciendo para los playoffs”, relató el DT del conjunto correntino.

Entre los puntos a mejorar está la cantidad de pérdidas que tuvimos en la primera línea. “Creo que le podemos competir a cualquiera y sin presiones, vamos a poder tener unos buenos playoffs”, agregó.

Para Platense (13-22), que viene de caer el miércoles frente a Regatas, será su último partido de la fase y necesita la victoria para mantener la categoría, en el caso de una derrota dependerá de otros resultados para saber si evitará la Permanencia donde espera Argentino.

El rival del domingo es Unión (12-23) que está en una situación similar a la del calamar.