Regatas traslada a Chivilcoy su ilusión de ser Top 4

En Chivilcoy, Buenos Aires, Regatas Corrientes buscará un triunfo que lo mantenga entre los cuatro mejores de la Fase Regular de la Liga Nacional de Básquetbol 2025/26.

En el Grilon Arena, desde las 21, el Fantasma se medirá con Racing de la mencionada ciudad bonaerense que le podrá punto final a su primera temporada en la elite del básquetbol argentino.

Regatas (21-13) venció el último miércoles a Plantese y eso le permitió mantenerse entre los cuatro mejores de la fase.

El entrenador Leandro Ramella está invicto desde que llegó al club correntino. Ganó los cinco partidos que disputó y puso nuevamente como protagonista principal al equipo.

La lucha de la segunda a la séptima ubicación está muy pareja y por eso un triunfo te puede hacer subir varios puestos, pero una derrota tendría el efecto contrario.

Con una victoria, Regatas dejará atrás a varios rivales y se acercará al pasaje directo a los cuartos de final.

“Nosotros necesitamos la victoria para poder estar entre los cuatro y para seguir afianzando en lo que quiere Leandro”, afirmó Sebastián Lugo, integrante del plantel Fantasma.

Para Racing de Chivilcoy será su despedida de la temporada. Sin posibilidades de llegar a los playoffs, cumplió su objetivo en su debut en la Liga y logró, hace un par de fechas su continuidad en la categoría.

Sin presiones, el equipo local espera una gran fiesta de despedida frente a su público.

Luego de este partido, Regatas cerrará la Fase Regular el domingo 19, a partir de las 21, cuando visite a Argentino de Junín (condenador a jugar la Permanencia) en el Fortín de las Morochas.

