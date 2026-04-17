Wanda Nara sorprendió quien interpreta a la China Suárez en su serie y causó furor



Mientras crece la expectativa por la serie de Wanda Nara, comenzaron a conocerse nuevos detalles que alimentan la curiosidad del público. En este contexto, la empresaria volvió a generar repercusión al publicar en sus redes sociales un anticipo que rápidamente se viralizó: las primeras escenas junto al personaje inspirado en Eugenia “La China” Suárez, uno de los ejes más comentados de la historia.

Para ese papel fue elegida Débora Nishimoto, actriz de origen japonés y pareja de Esteban Lamothe, quien tendrá la tarea de representar a la figura que funciona como contrapunto dentro del relato.

La imagen, compartida a través de Instagram Stories, muestra a Wanda con gesto serio frente a un espejo, acompañada por Nishimoto —ya en personaje— con una expresión similar, en una escena que deja entrever un clima tenso.



El proyecto también contará con un elenco de peso: Pachu Peña interpretará al abogado de Maxi López, mientras que César Bordón y Sebastián Presta formarán parte de la trama con roles relevantes. De acuerdo a lo que se supo, el inicio de las grabaciones está previsto para la próxima semana.

En paralelo, Ángel de Brito amplió la información desde sus redes sociales y detalló el rol de algunos personajes: Presta será un productor dentro de la ficción, Bordón encarnará a un gerente de marketing y Eugenia Guerty se pondrá en la piel de la directora.

También formarán parte Clara Kovacic como Daniela, Lautaro Rodríguez en el papel de un futbolista europeo, Lucas Spadafora como Tony y Georgina Barbarossa como la abogada de Wanda.

El universo mediático también tendrá su representación dentro de la historia, con Yanina Latorre en el rol de conductora de un ciclo de chimentos y Pía Shaw como panelista, en una clara referencia al mundo del espectáculo actual.

Con episodios breves y una narrativa ágil, Triángulo amoroso apunta a adaptarse a los consumos digitales y a generar impacto en redes sociales, tomando como base hechos que ya forman parte del imaginario mediático.

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