Corrientes: se busca a un adolescente desaparecido en capital

La Policía de Corrientes solicitó colaboración este viernes para encontrar a un adolescente de 13 años en la capital provincial. La búsqueda se activó tras la denuncia de un familiar del menor.

El menor fue identificado como Tiziano Atila Cardozo, quien se habría ausentado de su hogar según la presentación realizada ante las autoridades. El caso quedó bajo intervención de la fiscalía de Investigación en turno.

Características

El joven mide aproximadamente 1,55 metros de altura, es de tez blanca y tiene cabello castaño. Al momento de su desaparición vestía remera verde, bermuda de jean y ojotas negras.

Entre las señas particulares se informó que posee una cicatriz en el lado derecho del rostro, dato que se considera relevante para su identificación.

Las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar información que permita ubicar al menor. Cualquier dato puede ser comunicado a la Comisaría Primera de la Mujer y el Menor (3794-432913), al 911 en capital o al 101 en el interior provincial.