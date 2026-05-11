Explotó una casa en Santa Cruz: un bebé y dos jubilados murieron

Una explosión provocó un terrible incendio en una casa de Santa Cruz y a causa del trágico accidente, un bebé de dos meses y dos jubilados murieron. Ahora, los bomberos buscan a más víctimas entre los escombros.

El hecho ocurrió durante la noche del domingo en el barrio San Antonio de Padua de la localidad Perito Moreno y los equipos de emergencia continuaban durante la madrugada con la búsqueda de más víctimas.

Hasta el momento, la hipótesis principal que circuló a través de los medios locales, al igual que el número de muertos, radica en que se trató de una fuga de gas en una de las viviendas que forman parte del complejo afectado. De todas maneras, aun no fueron notificadas las causas oficialmente.

Sandra Gordillo, secretaria de Protección Civil de Santa Cruz, dialogó con TN y precisó: “Hay cuatro menores en estado crítico y una persona mayor. Continúamos removimiendo, levantando escombros para poder rescatar los cuerpos que se encuentran en el lugar. Nosotros no podemos dar la certeza de que sean tres personas hasta que bomberos finalice con el levantamiento de escombros. Hay personas que tuvieron que dejar sus casas por la magnitud de la explosión”.

Cómo fue la explosión que conmocionó a Perito Moreno

Según informaron fuentes del gobierno provincial, vecinos de la zona aseguraron haber escuchado una fuerte detonación antes de que las llamas consumieran gran parte de la vivienda. Tras el estallido, residentes del barrio intentaron auxiliar a las personas atrapadas hasta la llegada de Bomberos y efectivos de la Policía de Santa Cruz.

Los medios locales informaron la muerte de tres personas, mientras que otras permanecían desaparecidas. Los rescatistas trabajaban intensamente entre los restos de la estructura colapsada para intentar localizarlos.

Además, cuatro nenes de entre 8 y 12 años fueron trasladados a hospitales de localidades cercanas con heridas y quemaduras de distinta gravedad. También hubo tres adultos hospitalizados y una mujer debió ser derivada a terapia intensiva en Las Heras debido a la gravedad de las lesiones.

El Gobierno activó un operativo sanitario y de contención

Ante la magnitud del episodio, el Gobierno de Santa Cruz desplegó un operativo de emergencia con participación de las áreas de Salud, Seguridad, Desarrollo Social y Educación. Las autoridades acordonaron el perímetro para facilitar las tareas de rescate y evitar el acceso de vecinos a la zona comprometida.

Desde la medianoche partió un avión sanitario desde Río Gallegos hacia Perito Moreno ante la posibilidad de realizar derivaciones de urgencia a centros médicos de mayor complejidad, incluso hacia la Ciudad de Buenos Aires.

También se activaron protocolos especiales en hospitales de Las Heras y Caleta Olivia para recibir pacientes.

En paralelo, el Consejo Provincial de Educación habilitó la Escuela Primaria Provincial N°72 para asistir a familias de viviendas linderas afectadas por la explosión. Según detallaron las autoridades, la onda expansiva provocó rotura de vidrios y daños estructurales en inmuebles cercanos.

TN