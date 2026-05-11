Barcelona derrotó al Real Madrid y se convirtió en campeón de La Liga

Barcelona recibió a Real Madrid en el Spotify Camp Nou por la fecha 35 de La Liga 2025/2026, ganó 2-0 y se consagró campeón del fútbol español.

La primera llegada del Clásico ocurrió antes de los 2 minutos de juego y fue para el Madrid. Brahim condujo el ataque y abrió para Vinicius, quien recortó hacia el área y buscó el arco, aunque su disparo fue débil, por lo que Joan García pudo responder con facilidad.

Dos minutos más tarde, Cancelo lanzó un muy buen pase a Fermín, que tuvo todo el espacio del mundo para subir por izquierda. Cuando carreteaba en zona de vuelo, el delantero buscó a Marcus Rashford con un centro rasante, pero Fran García acudió con rapidez y desarticuló el peligro.

Rashford volvió a encender el fuego a los 7’, cuando interceptó un pase y trepó la cancha hasta llegar al área. Cuando parecía que el inglés quedaría mano a mano con Courtois, Asencio llegó en modo Fórmula Uno y cortó el avance culé.

En ese escaso fragmento de juego ya era evidente que sería una primera mitad vertiginosa y cargada de llegadas sobre los dos arcos.

A los 9 minutos, Barcelona quebró el cero con un golazo de Marcus Rashford de tiro libre. Casi sobre la línea del área grande, recostado por derecha, el inglés le pegó un derechazo cruzado con una comba perfecta que puso la pelota en el ángulo derecho e hizo estéril el vuelo de Thibaut Courtois.

El Barça puso el 2-0 con una jugada colectiva estupenda que desató una fiesta en el Camp Nou. Por la banda izquierda, Fermín la pinchó hacia el área para el desmarque de Dani Olmo, quien puso un toque de magia metiendo un taco en el aire.

Con esa intervención artística, la pelota quedó de frente para Ferran, quien llegó de frente al arco y la sacudió la red pegándole de derecha al palo izquierdo de Courtois.

El equipo merengue tuvo el descuento servido en dos ocasiones, pero falló en la primera y el equipo culé se la quitó de la boca en la segunda. Raúl Asencio le metió una gran asistencia a Gonzalo García. El jugador del Madrid la paró con el pecho y quedó mano a mano con el arquero, pero finalmente le pegó mordida y la pelota se fue a centímetros del parante izquierdo.

En la siguiente, Jude Bellingham corrió al espacio, también por izquierda, y trató de conectar con Vinicius, que llegaba solito por el segundo palo. Desesperado, Eric García se lanzó para barrer con y sacarla con lo justo al córner.

A los 26’, Rashford pateó lo que parecía un centro pero el balón se fue cerrando peligrosamente sobre el primer palo, situación que obligó a Courtois a arrojarse sobre su izquierda para salvar lo que hubiera transformado el resultado en una goleada.

A los 32', Vinicius tocó para Aurélien Tchouaméni, uno de los protagonistas de la pelea de la semana con Fede Valverde. Desde fuera del área, el francés buscó el ángulo izquierdo y el esférico se fue muy cerca de dar en el blanco.

Seis minutos después, los catalanes tuvieron una ocasión casi inmejorable para aumentar la ventaja. En una excepcional salida desde el fondo para encontrar hombres bien ubicados, el local le metió vértigo a la pelota y Ferrán Torres lanzó un largo pase que puso a Rashford a correr detrás de la defensa. Solo Courtois se interponía en su camino. Ya en el área, el inglés quiso cruzarla y el arquero belga alcanzó a sacarla al córner con la punta de los dedos de su guante derecho.

El córner posterior quedó picando en el área luego de una serie de rebotes. Dani Olmo le pegó un latigazo de derecha pero el balón se fue muy cerca del poste izquierdo del Madrid.

En el amanecer de la segunda mitad, Courtois tuvo que actuar dos veces para salvar a su equipo. Fermín López pateó un centro peligroso que el belga rechazó con los puños. Pocos segundos más tarde, Fermín buscó el arco y la pelota se desvió en un defensor, lo que complicó al arquero del Madrid, que la sacó al córner con dificultad.

A los 50’, el Clásico se calentó, con una serie de empujones en el área que defendía el local. Con casi todos los jugadores de ambos equipos metidos en zona de conflicto, el árbitro Hernández Hernández resolvió amonestar a Asencio y Olmo. Poco después, un pase picado encontró a Bellingham en peligrosa carrera. Al pisar la puerta del área, apareado por Eric García, el defensor del equipo culé abrió los brazos e impactó con su codo en el rostro del inglés, que cayó “noqueado” y debió recibir pronta atención médica.

El Barça se sintió demasiado cerca del tercero a los 56’, cuando João Cancelo metió un pase en profundidad para Ferrán Torres. El autor del segundo gol se sintió a las puertas de su doblete, pero el zurdazo cruzado fue desviado por el gigante belga con la punta de su botín izquierdo.

A los 65’, Vinicius terminó convirtiéndose en una postal del oscuro momento de Real Madrid. Pau Cubarsí pifió un rechazo y la pelota pasó a ser un regalo para el brasileño. Cara a cara con el arquero, “Vini” quiso picarla sobre la cabeza de Joan García. Sin embargo, el arquero alcanzó a manotearla con la zurda y terminó quedándose con el balón para acentuar la impotencia del equipo merengue y levantar a toda la afición del Camp Nou.

En los minutos siguientes, el Clásico perdió peso en las áreas y ganó en pierna fuerte, encontronazos, empujones, manotazos, simulaciones y tarjetas amarillas. Con ese escenario plagado de fricciones y el resultado casi atornillado, ambos entrenadores hicieron modificaciones. Cada sustitución de Hansi Flick despertaba los aplausos de un estadio en éxtasis, mientras que Álvaro Arbeloa movía su alineación en búsqueda de acortar la brecha o cambiar la cara de un equipo muy apático.

Las manos de Courtois volvieron a salvar al Madrid de una goleada en el tramo final. Barcelona salió de contra y llegó a zona de fuego casi con facilidad, pero Raphinha falló en la definición, ya que sacó un remate débil que el arquero belga alcanzó a desviar. A los 84’ Frenkie de Jong asistió a Robert Lewandowski: el polaco le dio de zurda, de rastrón, pero Courtois volvió a impedir el tercero.

Ya sin tiempo para más, el juez pitó el final del partido y desató la locura de todo el Camp Nou, que celebró la conquista del título local frente a los ojos de su clásico rival.

Espn