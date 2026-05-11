Mauro Icardi protagonizó un fuerte video con la China Suárez y sus hijos



El fútbol turco volvió a rendirse ante el Galatasaray, que una vez más se coronó como el mejor del país. Pero, como ya nos tenemos acostumbrados, cuando rueda la pelota de Mauro Icardi, la noticia suele escaparse de los límites de la cancha. Apenas se escuchó el pitazo final y se selló el campeonato, el interés dejó de estar en los goles y se mudó directamente a la intimidad del delantero con la China Suárez, quienes aprovecharon la euforia para mostrarse más unidos que nunca.

La gran sorpresa de la jornada no fue el título en sí, sino la imagen de la pareja exponiendo con total naturalidad su presente como familia ensamblada. Lejos de las polémicas que suelen rodearlos desde Buenos Aires, los dos se mostraron radiantes en el campo de juego junto a los hijos de la actriz, dejando en claro que el vínculo entre el futbolista y los menores atraviesa un gran momento.

Con el estadio casi en silencio, pero con la adrenalina todavía a mil, se dieron las escenas que más ruido hicieron. En los videos que no tardaron en hacerse virales, se lo ve a Mauro en una faceta muy relajada, jugando a la pelota con la China. Ella, entre carcajadas, intentaba sacársela, transformando el festejo en un picadito improvisado al que se sumaron Rufina, Magnolia y Amancio.



Este clima de armonía familiar en Turquía llamó poderosamente la atención, sobre todo por la cercanía afectiva que demostraron los hijos de Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña con el actual novio de su mamá. Mientras disfrutaban de la cancha vacía, la imagen de los cinco juntos funcionó como un mensaje silencioso sobre la estabilidad que habrían alcanzado. Ante semejante exposición, muchos ya se preguntan qué pensarán los padres de los chicos al ver estas escenas tan íntimas publicadas en todo el mundo.

Pero la diversión no fue lo único que sobró. El romanticismo también dijo presente apenas terminó el encuentro. En un gesto cargado de pasión, la China corrió hacia Icardi, saltó sobre él y quedó abrazada “en koala” mientras lo llenaba de besos frente a las cámaras que no querían perderse ni un segundo del festejo de los campeones. Este despliegue de afecto parece haberle puesto punto final —al menos por ahora— a los rumores de una supuesta crisis que venían circulando en los medios argentinos.

Para completar el cuadro familiar, en varios momentos de la noche se pudo ver a Marcela, la mamá de la China, quien estuvo firme acompañando a su hija y a sus nietos durante todo el partido y la posterior vuelta olímpica.

A pesar de la alegría por el trofeo, el panorama profesional para el ex de Wanda Nara es un gran signo de pregunta. La temporada llega a su fin y es momento de barajar y dar de nuevo. Si bien Icardi tiene la chance de extender su contrato, el club todavía no soltó prenda sobre si lo quiere para la edición 2026/27.

La situación no es sencilla: desde que volvió de su lesión más dura, Mauro perdió terreno y le tocó entrar mayormente desde el banco de suplentes. El arribo de una estrella como Víctor Osimhen lo desplazó del puesto de titular, relegando al argentino a un rol secundario. Con este escenario, el mes de junio será clave para definir si la familia se queda en Estambul o si les toca armar las valijas para buscar un nuevo destino.

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