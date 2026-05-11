Rocío Oliva protagonizó un escándalo en un boliche y las imágenes explotaron



Un verdadero revuelo se generó en Infama luego de que difundieran imágenes de Rocío Oliva participando de una violenta discusión en un boliche que terminó a los golpes.

Fue Santiago Sposato quien presentó el tema en el ciclo conducido por Marcela Tauro: “Hace horas nada más a las trompadas en un boliche Rocío Oliva”, lanzó mientras al aire mostraban el video del episodio.

Según detalló el periodista, el conflicto se habría originado a raíz de un inconveniente que tuvo una amiga de Oliva dentro del lugar. “Fue adentro y parece que una amiga de ella tuvo un problema. En la cuenta Lomaspopu pusieron este video”, explicó.

A partir de las imágenes, los panelistas comenzaron a debatir qué pudo haber desencadenado la situación. Karina Iavícoli planteó otra hipótesis sobre el trasfondo del enfrentamiento: “Habría que saber la otra parte, qué le pasó a la amiga. Capaz alguien la tocó”, comentó.



Por su parte, Gonzalo Sorbo se enfocó en algunos movimientos que se observaban en la grabación y señaló: “Hay un gesto que hace ella como ‘¿Qué te pasa?’ y ahí después viene el manotazo, veo que es un hombre, parece uno de seguridad”.

En tanto, Cora Debarbieri remarcó otro momento que llamó la atención durante la secuencia: “Y qué fuerte cuando el seguridad le agarra la mano a ella”.

Sobre el cierre del informe, revelaron que el episodio ocurrió en Tropitango, el boliche de cumbia más popular de la zona norte bonaerense, frecuentado habitualmente por futbolistas, famosos y amantes del género.

Como era de esperarse, las imágenes no tardaron en viralizarse en las redes sociales, lo que provocó que los usuarios comiencen a dejar todo tipo de comentarios al respecto sobre lo que ocurrió en el boliche con la ex pareja de Maradona y todo su entorno.

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