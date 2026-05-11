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Corrientes

Las noticias más importantes del 11 de mayo del 2026

Por El Litoral

Lunes, 11 de mayo de 2026 a las 06:55

Corrientes: incautaron más de 91 kilos de droga y una camioneta valuados en $339 millones

Frío en Corrientes: se esperan mínimas de 6°C para esta semana

Violento choque entre dos autos en Corrientes: un conductor quedó atrapado

Dolor en el fútbol correntino: murió Horacio Azula, leyenda del Club Camba Cuá

Corrientes: un yaguareté nacido en libertad sorprendió a turistas en el Global Big Day

Corrientes: murió una mujer de 70 años tras ser apuñalada en un robo

Corrientes: la obra sobre la Ruta 25 ya alcanzó el 50% de ejecución

Corrientes: adolescente perdió el control de su motocicleta y terminó con graves heridas









 

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