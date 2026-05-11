Corrientes: en un allanamiento se secuestró un rifle con municiones

La Policía de Corrientes informó que el sábado secuestró elementos en un operativo realizado en la localidad de Curuzú Cuatiá, entre estos un arma de fuego.

El operativo se llevó a cabo el 9 de mayo por parte del personal de la Comisaría de Distrito Primera de Curuzú Cuatiá.

El allanamiento en una vivienda local fue el resultado de diversos trabajos de inteligencia en el marco de un legajo judicial que se tramita actualmente en colaboración con la fiscalía.

Elementos secuestrados

Durante el registro del inmueble situado en la zona de calle Las Heras, los uniformados lograron identificar y secuestrar una serie de objetos que guardan relación directa con la causa investigada:

Un arma de hombro calibre 22 , marca Marlin , la cual contaba con tres cartuchos colocados en su cargador.

Una amoladora marca Stanley .

Una soldadora marca Duca (modelo SP-200).

Todo el material incautado fue trasladado a la dependencia policial para el correspondiente peritaje y resguardo.

Según informaron las autoridades, se prosiguen con los trámites legales de rigor para avanzar en el esclarecimiento del hecho y determinar la responsabilidad de los moradores del domicilio intervenido.