Goya abre el Circuito Correntino de Running 2026 con el desafío "Otoño Trail Run"

El Circuito Correntino de Running 2026 dará su puntapié inicial el próximo domingo en la ciudad de Goya con el desafío denominado “Goya Otoño Trail Run”.

La Secretaría de Turismo y la Dirección de Deportes municipal trabajan de manera conjunta con la organización para la apertura de la temporada, que tendrá como escenario principal las instalaciones del Parque Acuático Goya.

Cronograma y distancias confirmadas

La competencia central se disputará el domingo 17 de mayo, abarcando tres categorías principales.

Desde la organización aclararon las distancias reales que recorrerán los atletas en el terreno:

Categoría 5K: se correrán 6,5 kilómetros reales.

Categoría 10K: la distancia será exacta de 10 kilómetros.

Categoría 21K: el recorrido real será de 19,5 kilómetros.

Actividades para el sábado y menores

La previa del gran desafío comenzará el sábado 16 de mayo. Durante esa jornada se realizará la entrega de los kits reglamentarios a todos los corredores inscriptos.

Además, está programada una prueba participativa para menores, buscando fomentar la actividad física y la integración de las familias en el evento deportivo.

Inscripciones y contacto

Para aquellos interesados en participar o consultar reglamentación, la organización dispuso el sitio web oficial yveracrono.com.ar para trámites de inscripción y detalles técnicos de la carrera.