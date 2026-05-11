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Goya abre el Circuito Correntino de Running 2026 con el desafío "Otoño Trail Run"

Contará con tres distancias competitivas y una jornada previa dedicada a la entrega de kits y una carrera participativa para los más chicos.

Por El Litoral

Lunes, 11 de mayo de 2026 a las 08:50

El Circuito Correntino de Running 2026 dará su puntapié inicial el próximo domingo en la ciudad de Goya con el desafío denominado “Goya Otoño Trail Run”.

La Secretaría de Turismo y la Dirección de Deportes municipal trabajan de manera conjunta con la organización para la apertura de la temporada, que tendrá como escenario principal las instalaciones del Parque Acuático Goya.

Cronograma y distancias confirmadas

La competencia central se disputará el domingo 17 de mayo, abarcando tres categorías principales.

Desde la organización aclararon las distancias reales que recorrerán los atletas en el terreno:

  • Categoría 5K: se correrán 6,5 kilómetros reales.

  • Categoría 10K: la distancia será exacta de 10 kilómetros.

  • Categoría 21K: el recorrido real será de 19,5 kilómetros.

Actividades para el sábado y menores

La previa del gran desafío comenzará el sábado 16 de mayo. Durante esa jornada se realizará la entrega de los kits reglamentarios a todos los corredores inscriptos.

Además, está programada una prueba participativa para menores, buscando fomentar la actividad física y la integración de las familias en el evento deportivo.

Inscripciones y contacto

Para aquellos interesados en participar o consultar reglamentación, la organización dispuso el sitio web oficial yveracrono.com.ar para trámites de inscripción y detalles técnicos de la carrera.

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