Frío en Corrientes: se esperan mínimas de 6°C para esta semana

Luego del ingreso de fuertes vientos provenientes del sector sur, las temperaturas descendieron en Corrientes y el domingo comenzó con una mínima de 7°C. Sin embargo, el frío continuará durante los próximos días ya que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este lunes la temperatura alcanzará los 6 grados.

De acuerdo al pronóstico del SMN, para este lunes se espera una jornada con cielo despejado, sin precipitaciones y con temperaturas que oscilarán entre los 6°C de mínima y 20°C de máxima.

Pronóstico extendido para Corrientes

Para el martes, las condiciones serán similares. El termómetro podría marcar nuevamente 6°C durante la madrugada y primeras horas del día, mientras que por la tarde la máxima alcanzaría los 18°C. Además, se prevé cielo algo nublado e ingreso de vientos desde el sector norte.

En tanto, para el miércoles el tiempo se presentará algo más templado, con temperaturas estimadas entre los 9°C y 21°C.

Hacia el jueves, el SMN anticipa una mínima de 10°C y una máxima cercana a los 20°C, con cielo parcialmente soleado.

Las condiciones continuarían estables también el viernes, jornada para la cual se esperan temperaturas entre los 9°C y 20°C.

Semana fresca y sin lluvias en Corrientes

De esta manera, Corrientes atravesará una semana marcada por las mañanas frías, tardes templadas y sin lluvias a la vista, luego del fuerte descenso térmico provocado por el ingreso del viento sur.