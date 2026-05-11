DuaLipa demandó por 15 millones de dólares a una empresa tecnológica por usar su imagen

Dua Lipa presentó una millonaria demanda judicial contra Samsung luego de acusar a la empresa de haber utilizado una fotografía suya sin consentimiento para promocionar una línea de televisores.

La denuncia fue radicada el viernes ante el Distrito Central de California y reclama una compensación de 15 millones de dólares. Según la presentación judicial, la imagen de la cantante aparecía impresa de manera destacada en el packaging de los productos comercializados por la compañía desde el año pasado.

El escrito sostiene que el uso de la fotografía generaba la falsa impresión de que la artista respaldaba oficialmente los televisores de la marca, pese a que jamás existió un acuerdo comercial entre ambas partes.

“El rostro de la Sra. Lipa fue utilizado de forma destacada en una campaña de marketing masivo para un producto de consumo sin su conocimiento, sin consideración alguna y sin que ella tuviera voz, voto, control ni influencia alguna”, señala el documento presentado por el equipo legal de la cantante.



De acuerdo con la demanda, cuando la intérprete tomó conocimiento de la situación exigió que la empresa retirara inmediatamente la imagen tanto del material promocional como de las cajas de los televisores. Sin embargo, según afirma la presentación, la compañía habría rechazado el pedido.

Para respaldar el supuesto impacto comercial de la utilización de la imagen, el expediente incorpora publicaciones realizadas por usuarios en redes sociales. Uno de los mensajes citados expresa: “Ni siquiera tenía pensado comprar un televisor, pero vi la caja y decidí comprarlo”. Otro comentario incluido en la causa señala: “Compraría ese televisor solo porque sale Dua Lipa”.

La fotografía en cuestión, según detalla la denuncia, habría sido tomada durante el festival Austin City Limits Music Festival en 2024, en un contexto detrás de escena. Además, la cantante asegura poseer los derechos de autor sobre esa imagen.

El equipo jurídico de la artista también argumenta que Dua Lipa construyó durante años una “marca de prestigio” y que selecciona cuidadosamente las campañas y productos con los que decide asociarse públicamente.

La demanda incluye acusaciones por infracción de derechos de autor, violación del derecho a la propia imagen bajo la legislación de California, reclamos vinculados a la Ley Lanham federal y supuestas infracciones relacionadas con marcas registradas.

En otro tramo del documento, la presentación sostiene que la empresa actuó con “indiferencia y desprecio” frente a los reclamos realizados por la cantante y continuó obteniendo beneficios comerciales gracias a la percepción pública de una supuesta asociación entre ambas partes. “La Sra. Lipa no autorizó ni habría autorizado este uso”, insiste la demanda.

Hasta el momento, Samsung no realizó declaraciones públicas sobre el conflicto ni respondió oficialmente a las consultas realizadas por distintos medios estadounidenses.

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