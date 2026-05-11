Buscan a dos adolescentes que desaparecieron tras salir de un hogar en Corrientes

La Policía de Corrientes informó este lunes que iniciaron la búsqueda de dos adolescentes en la ciudad de Corrientes, luego de que no regresaran al Hogar María Nazareth Vicuña tras una salida recreativa realizada durante el domingo.

La búsqueda es llevada adelante por la Comisaría Primera de la Mujer y el Menor, con intervención de la Fiscalía de Investigación en turno.

Quiénes son las adolescentes buscadas

Una de las jóvenes fue identificada como Miranda Brenda Nicol, de 14 años. Sus características físicas son tez morena, cabello largo negro con flequillo, aproximadamente 1,70 metros de altura.

Al momento de su desaparición vestía: jeans claros tipo cargo, buzo marrón, zapatillas negras con blanco.

La otra adolescente buscada es Dornelles de Souza Natali Yazmín, de 17 años, quien posee: cabello color rojo, tez morena, aproximadamente 1,70 metros de altura.

Vestía: campera rosada, jeans azul claro, remera negra, zapatillas negras.

Cómo aportar información

Desde la fuerza provincial solicitaron a la comunidad aportar cualquier dato que pueda ayudar a encontrarlas.

Las personas que tengan información pueden comunicarse con: la Comisaría Primera de la Mujer y el Menor al número 3794-432913, el sistema de emergencias 911 en Capital o al 101 en el interior provincial. También pueden acercarse a la dependencia policial más cercana.