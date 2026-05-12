Masiva marcha universitaria: el Gobierno dice que "es un acto opositor"

Organizaciones estudiantiles, gremios docentes y profesionales de distintos sectores encabezan desde las 17 el acto central de la marcha universitaria a Plaza de Mayo para reclamar que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, que fue aprobada por el Congreso en agosto de 2025.

Entre otras expresiones de la vida institucional argentina, participaron de esta manifestación los partidos políticos Unión Cívica Radical, Partido Justicialista, la izquierda, la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), así como organizaciones estudiantiles de diversas vertientes. Asimismo, se hicieron presentes legisladores, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y su vice, Verónica Magario,

En tanto que el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, destacó la movilización para exigir el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario para asegurarle el futuro a los argentinos.

"Hay mucha gente reclamando el presupuesto de la educación pública. Este pedido transgrede las barreras de la universidad, es una cuestión de la sociedad que necesita saber que sus hijos no van a tener determinado el futuro dependiendo del lugar en que nacieron", señaló.

Fue masiva la llegada de las comunidades educativas del conurbano y de La Plata a la Ciudad de Buenos Aires, en un contexto de masividad de la manifestación.

En la antesala del acto central de la marcha universitaria, una docente de la UTN fue invitada al escenario de la Plaza de Mayo y mandó un mensaje de apoyo a la convocatoria de este martes. "Es una jornada histórica donde el pueblo sale a la calle a decir que la universidad pública no se toca, no se toca. Saludamos a la comunidad que hoy marcha unida (...) todos somos el corazón de nuestra formación pública", dijo la educadora, de la Asociación Gremial de Docentes de la UTN.

"Exigimos el cumplimiento de la Ley de Financiamiento", agregó. Y prosiguió con la lectura de un documento de apoyo enviado por gremios de universidades del Uruguay: "La educación pública de calidad fue, es y será siempre una herramienta de ascenso social en la región", indicó.

Acto opositor

Por su parte, Alejandro Álvarez, Subsecretario de Políticas Universitarias, cuestionó la Marcha Federal Universitaria de este martes, aseguró que las universidades son controladas por las corporaciones política y sindical, que aseguró dirigen el peronismo y el radicalismo.

"Es una coalición opositora, es un acto opositor. No nos gusta que usen a la gente para esconderse atrás, en una causa noble se esconce atrás la política. ¿Qué hacen los dirigente políticos? Te hablan de la nobleza pero adelante te ponen a los guardapolvos blancos, ellos se esconden atrás", expresó en radio Rivadavia. Y señaló que la movilización es un acto "opositor político".