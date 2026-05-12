El Consejo de la Magistratura de la Nación avanza con el Plan de Obras 2026

El Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación continúa avanzando con la ejecución del Plan de Obras 2026, que comprende intervenciones y adecuación edilicia de diversa índole en distintas dependencias judiciales del país.

De acuerdo con el relevamiento realizado por la Dirección General de Infraestructura Judicial, actualmente el plan contempla un total de 113 obras que se encuentran en diferentes etapas de estudio, contratación y ejecución.

En el marco de este Plan de Obras que lleva adelante este Consejo, ya se finalizaron trece obras, mientras que otras veintiocho se encuentran actualmente en ejecución. Las intervenciones incluyen trabajos de adecuación de salas de audiencias para la implementación del sistema acusatorio, renovación de cubiertas, reacondicionamiento de instalaciones eléctricas, restauración de fachadas, tareas de impermeabilización de terrazas, sustitución de equipos de climatización que han extinguido su vida útil, modernización de sistemas de transporte vertical y readecuación general de edificios judiciales para adaptarlos a nuevas funciones.

Entre las obras finalizadas se destacan la readecuación eléctrica de la planta baja y exteriores del edificio de Comodoro Py 2002, sede de la Cámara Federal de Casación Penal; la adecuación de salas de audiencia para el sistema acusatorio en Posadas, Oberá y Eldorado; y trabajos de infraestructura en dependencias judiciales de Paraná, Rosario, Bahía Blanca, Posadas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Asimismo, continúan en ejecución obras de mayor escala, como la readecuación del edificio de Tucumán 348 para la reubicación de ocho juzgados nacionales civiles y del Cuerpo Interdisciplinario Forense; la reparación integral de terrazas en el edificio de Avenida de los Inmigrantes 1950; trabajos de readecuación de instalaciones obsoletas en edificios de Rosario, Mendoza y Corrientes; y tareas de renovación y mantenimiento general en inmuebles judiciales de los fueros Comercial, del Trabajo, de la Seguridad Social y Contencioso Administrativo Federal. Según el informe elaborado por la Dirección General de Infraestructura Judicial, el volumen total de inversión financiera proyectada asciende a $18.221.820.645,15.

Este Plan de Obras 2026 forma parte de las políticas de fortalecimiento de infraestructura impulsadas por el Consejo de la Magistratura, orientadas a subsanar problemas estructurales y mejorar las condiciones edilicias, funcionales y tecnológicas de las dependencias judiciales en todo el territorio nacional.

