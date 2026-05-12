Conmoción en la NBA: murió a los 29 años un reconocido jugador de Memphis Grizzlies

En las últimas horas, el mundo del básquet y la NBA quedaron conmocionados: murió Brandon Clarke, jugador de Memphis Grizzlies, a los 29 años. La franquicia dio a conocer la noticia y generó un gran impacto entre los fanáticos.

“Estamos desconsolados por la trágica pérdida de Brandon Clarke. Brandon fue un compañero de equipo excepcional y una persona aún mejor, cuyo impacto en la organización y en la gran comunidad de Memphis no será olvidado”, escribieron en un comunicado.

Y agregaron: “Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia y seres queridos en estos momentos difíciles”.

Por el momento, no se dio a conocer la causa de la muerte, pero la noticia conmocionó a la liga.

En los últimos meses, Clarke había atravesado una mala racha en su vida personal: en abril de este año fue arrestado por adelantamiento indebido, posesión de una sustancia controlada, fuga y exceso de velocidad, y tráfico de una sustancia controlada.

Por otra parte, sufrió una serie de lesiones que lo dejaron fuera de la actual temporada, donde solo pudo disputar dos partidos. Por este motivo, Memphis lo había descartado recientemente para el resto de los partidos del año deportivo.

TN