Bella Vista: denuncian disparos desde un vehículo contra un grupo de jóvenes

Un grave episodio ocurrido en la localidad correntina de Bella Vista es investigado por las autoridades luego de que se denunciara que una persona habría efectuado disparos contra un grupo de adolescentes mientras circulaba en un vehículo por distintas calles.

Según la información difundida por familiares de uno de los jóvenes, el hecho quedó registrado en videos, donde se observa a seis adolescentes corriendo para alejarse del automóvil.

El vehículo recorrió distintos sectores de la ciudad

De acuerdo a los testimonios, desde el vehículo se habrían realizado disparos en distintos puntos de Bella Vista, lo que provocó alarma entre vecinos y quienes se encontraban en la zona.

Uno de los hechos, se habría registrado sobre las calles Salta y Ayacucho.

El caso se encuentra bajo investigación y, según trascendió, la persona que se movilizaba en el vehículo ya habría sido identificada.

Hasta el momento no se conocieron detalles oficiales sobre posibles demoras o detenciones, mientras continúan las actuaciones para esclarecer lo ocurrido.