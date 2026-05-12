Mundial 2026: Corrientes organiza un intercambio de figuritas en la Costanera Sur

La Municipalidad de Corrientes anunció la realización de una jornada de intercambio de figuritas del Mundial 2026, una iniciativa que busca dar respuesta al "boom" de demanda que desbordó a los comercios locales en las últimas semanas.

El encuentro tendrá lugar este domingo, de 16 a 18.30, en la Costanera Juan Pablo II (Costanera Sur). Según explicaron desde la comuna, el objetivo central es generar un espacio de encuentro para que los vecinos puedan "buscar las figuritas que faltan" y canjear las repetidas en un ambiente seguro y familiar.

Además de la mesa de intercambio, la organización adelantó que habrá sorteos de paquetes y diversas sorpresas para los asistentes.

Precios y puntos de venta en la ciudad

En Corrientes, la venta de los productos oficiales ya se siente con fuerza en el microcentro. Actualmente, el paquete de figuritas tiene un valor de $2.000, mientras que el álbum se comercializa a $12.000.

Los coleccionistas pueden adquirir el material oficial en puntos estratégicos como:

La librería ubicada en la Peatonal Junín 1161 .

La histórica revistería situada en la esquina de Peatonal Junín y Salta.

El desafío de completar el álbum más grande de la historia

La edición de la Copa Mundial de la FIFA 2026 presenta un desafío sin precedentes para los fanáticos. El álbum cuenta con 980 figuritas y 112 páginas, cifras que lo convierten en el más extenso de todos los tiempos.

Este incremento en el volumen de figuritas impacta directamente en el bolsillo de los correntinos. Según estimaciones del sector, completar la colección podría demandar una inversión cercana a los $295.000, cálculo realizado bajo el supuesto de no contar con figuritas repetidas.