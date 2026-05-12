ArteCo 2026: la Unne otorgará premios para impulsar el arte regional

La feria de arte contemporáneo ArteCo 2026 sumará este año nuevos impulsos para fortalecer la producción artística regional con la incorporación de premios adquisición otorgados por la Universidad Nacional del Nordeste.

El evento, impulsado por la gestión del gobernador Juan Pablo Valdés y por Lourdes Sánchez al frente del Instituto de Cultura, se realizará del 21 al 24 de mayo en la ciudad de Corrientes y tendrá como sede el Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes.

Premios para fortalecer el arte regional

La iniciativa de la UNNE forma parte del esquema de reconocimientos que tendrá esta nueva edición de ArteCo, con el objetivo de fomentar la circulación, visibilización y fortalecimiento de las producciones artísticas del Nordeste argentino.

Desde la organización destacaron que estos premios buscan acompañar el trabajo de artistas y reafirmar el compromiso institucional con el desarrollo cultural de la región.

ArteCo volverá a reunir galerías, artistas, coleccionistas, curadores y público de distintos puntos del país y países vecinos, consolidándose como uno de los eventos culturales más importantes del NEA.

Quiénes integrarán el jurado

El jurado encargado de seleccionar a los artistas ganadores estará conformado por:

Debora Durán

Claudio Vallejos

José Luis Lorenzo

Los tres referentes aportarán su experiencia y mirada especializada para distinguir las propuestas destacadas de esta edición.

Una feria en crecimiento

Desde el Instituto de Cultura remarcaron que ArteCo continúa consolidándose como un espacio de encuentro, intercambio y proyección para el arte contemporáneo.

Con el acompañamiento de instituciones como la UNNE, la feria reafirma su apuesta por seguir fortaleciendo una escena cultural diversa, federal y conectada con el futuro creativo del Nordeste argentino.