Desbaratan una banda que robaba y vendía motos por redes sociales en Corrientes

En el marco de una investigación vinculada a diversos ilícitos en la ciudad de Corrientes, personal de Dirección de Investigación Criminal desbarataron una maniobra de venta ilegal de motos pactada por redes sociales y apresó a cinco implicados.

El exitoso procedimiento permitió desarticular el accionar de una banda delictiva, según detallaron fuentes del caso, en base a directivas de la Unidad Fiscal en turno.

Todo inició en el marco de una causa por la sustracción de una Zanella ZB, que registraba pedido de secuestro la cual estaba siendo comercializada a través de redes sociales.Bajo las directivas de la Fiscalía interviniente, el personal policial planificó un encuentro simulado en las inmediaciones de las calles República del Líbano y Lamadrid.Al lugar arribaron dos mujeres a bordo del rodado denunciado, quienes fueron demoradas en el acto por los policías que se hacían pasar por compradores. En ese mismo momento, un Chevrolet Corsa que realizaba tareas de vigilancia para los vendedores intentó darse a la fuga al advertir la presencia de la fuerza.

TrasAdemás de recuperar la motocicleta sustraída y el automóvil utilizado para el apoyo, los investigadores incautaron dinero en efectivo, varios teléfonos celulares y herramientas típicas para el robo de rodados, tales como un alicate corta candados y un dispositivo metálico conocido como "chupete", utilizado para violentar sistemas de encendido.Los detenidos y los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales para continuar con las diligencias pertinentes.