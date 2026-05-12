En vivo: comenzó la Marcha Federal Universitaria en Corrientes

La Universidad Nacional del Nordeste (Unne) se suma a la movilización de este martes 12 de mayo, para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La concentración fue a las 17.30 en el Museo de Ciencias Naturales en la capital correntina y en el Campus Resistencia de la Universidad del Sol, en la capital chaqueña.

Pasada las 18 comenzó la movilización que finalizará en Rectorado en Corrientes y en el mástil mayor, frente a la plaza 25 de Mayo, en Resistencia.

Las calles de Corrientes y Chaco volvieron a poblarse de carteles y banderas celestes y blancas, de las ciento de personas que se sumarán a la cuarta marcha federal universitaria, para pedirle al Gobierno que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.

Estudiantes, docentes, trabajadores no docentes, investigadores y autoridades de la Universidad Nacional del Nordeste nutrirán las columnas que este martes 12 de mayo se movilizarán en todo el país, con un acto central en Plaza de Mayo.

Acto de cierre

En cada punto, el cierre estará a cargo de estudiantes. En sus voces se escuchará el documento en el que repasarán las razones de una cuarta movilización: el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la recuperación del salario docente y no docente, la actualización de las becas universitarias, la defensa de la movilidad social y el futuro nacional y el rechazo a la intervención e intimidación del Poder Ejecutivo Nacional, entre otros.

El rector de la Unne, Omar Larroza reclamó que el Gobierno nacional cumpla con la ley y precisió que el salario universitario perdió "el 45% solamente el año pasado, no se ajustan a los índices de inflación de este año y no se habilitaron las paritarias”.