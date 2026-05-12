La Unne lanzó una plataforma con más de 20 herramientas de Inteligencia Artificial

La Universidad Nacional del Nordeste dio un nuevo paso en la incorporación de la Inteligencia Artificial al ámbito académico con la puesta en marcha de Iahub Unne y la aprobación de un marco de referencia institucional para el uso ético y creativo de estas tecnologías. La iniciativa busca acompañar a docentes, estudiantes e investigadores frente a los cambios estructurales que la IA ya genera en los procesos pedagógicos, tecnológicos y curriculares.

“Bienvenidos a IAHUB, un epicentro arquitectónico de la IA para la educación universitaria dentro del ecosistema Unne”, señala la presentación audiovisual difundida por la casa de estudios. El nuevo portal reúne más de 20 herramientas y recursos orientados a potenciar las capacidades de la comunidad universitaria, con materiales pedagógicos, aplicaciones de productividad y frameworks diseñados para optimizar tareas académicas y creativas.

Cómo es el nuevo portal

Desde el Sistema Institucional de Educación a Distancia (Sied) explicaron que el espacio tiene una naturaleza “orgánica y colaborativa”, por lo que se plantea como un punto de partida abierto a la participación de docentes, investigadores y estudiantes. “La tecnología debe fortalecer y nunca sustituir el vínculo pedagógico y el compromiso social de nuestra universidad”, remarcaron.

El proyecto también apunta a garantizar el acceso universal al conocimiento sobre IA y promover la alfabetización digital. “La misión de este portal trasciende la mera utilidad técnica. Representa un compromiso ético y académico”, destacaron desde la UNNE, al definir a IAHUB como un “ecosistema vivo” en constante expansión para evitar que sectores de la comunidad educativa queden relegados frente al avance tecnológico.

El portal nace además como una herramienta para fomentar el uso responsable de la Inteligencia Artificial, promoviendo el pensamiento crítico, la transparencia en el uso de fuentes y la correcta citación en las producciones académicas. En paralelo, la universidad creó el Área de Coordinación Ejecutiva, Planificación y Gestión de Inteligencia Artificial y Transformación Digital, destinada a impulsar políticas vinculadas a IA dentro de la institución.

Una de las primeras acciones de esta área fue la creación del Centro IA-Unne, impulsado por el Sied y Unne Virtual. En ese contexto, la coordinadora ejecutiva del Sied-Unne, Graciela Fernández, sostuvo que la universidad “no plantea a la IA como reemplazo del trabajo académico, sino como una herramienta de apoyo que potencie procesos creativos y de aprendizaje”.

El nuevo marco institucional fue diseñado de manera flexible y colaborativa para adaptarse a la velocidad con la que evolucionan estas tecnologías. El documento reúne lineamientos, recomendaciones y recursos elaborados junto a docentes, estudiantes y especialistas, y reconoce la diferencia entre la IA como campo conceptual y las distintas herramientas tecnológicas que cambian constantemente.

Entre sus principales objetivos, el marco busca garantizar un acceso equitativo al conocimiento sobre IA, fomentar usos apropiados en investigaciones y producciones académicas, y brindar seguridad pedagógica y jurídica para que los docentes puedan experimentar con estas herramientas. También apunta a desarrollar pensamiento algorítmico y una mirada crítica sobre riesgos como los sesgos, las “alucinaciones” de datos falsos y la dependencia cognitiva.

Desde la Unne remarcaron finalmente la importancia de construir una “ética situada”, que permita adaptar las respuestas de la Inteligencia Artificial a las realidades culturales, sociales y económicas de la región, evitando profundizar la brecha digital y promoviendo un uso inclusivo de la tecnología dentro de toda la comunidad universitaria.

Con información de Unne Medios