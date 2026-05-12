Patrimonio histórico y religioso: qué sitios emblemáticos de Itatí serán restaurados

Con el objetivo de preservar la identidad histórica y religiosa de Itatí, autoridades provinciales, municipales y eclesiásticas avanzaron en una gestión clave para restaurar algunos de los sitios más emblemáticos de la localidad. La prioridad número uno será la restauración de la Casa Museo de “Guerí y los Vallejos”, considerada una pieza fundamental del patrimonio cultural local por su relevancia histórica y su actual estado de conservación.

Espacios que serán restaurados

El proyecto también contempla la puesta en valor del Museo de Arte Sacro “De la pura y limpia Concepción”, un espacio que resguarda parte de la historia religiosa de la región, además de trabajos especializados en el antiguo camarín del Santuario, uno de los sitios de mayor devoción para los peregrinos que visitan la ciudad.

Otro de los puntos centrales será el mantenimiento y recuperación de los exteriores de la Basílica de Nuestra Señora de Itatí, ícono del turismo religioso del Nordeste argentino y epicentro de las celebraciones marianas más convocantes del país.

La reunión estuvo encabezada por el ministro de Obras y Servicios Públicos de Corrientes, Jorge Meza, junto al rector y párroco del Santuario Basílica, Claudio Muñoz, el Director de Cultura Municipal Juan Alberto Castillo y el licenciado Fernando González Azcoaga. Durante el encuentro se definió un plan integral de recuperación patrimonial que apunta a conservar espacios históricos profundamente ligados a la fe y a la memoria colectiva de los itateños.

Desde las autoridades remarcaron que esta gestión conjunta busca no solo mejorar la infraestructura y la imagen urbana de la localidad, sino también proteger el legado histórico y espiritual de Itatí como uno de los principales destinos de turismo religioso de la región. Ahora, el Ministerio avanzará en las evaluaciones técnicas necesarias para definir el inicio de las obras.