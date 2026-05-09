Santa Fe: detuvieron a una pareja por intentar tener sexo en un avión

Un insólito episodio salió a la luz en las últimas horas en la provincia de Santa Fe, luego de que una pareja de pasajeros que viajaba en un vuelo internacional fuera acusada de haber intentado mantener relaciones sexuales a bordo de la aeronave.

El hecho ocurrió este sábado en un vuelo de Copa Airlines que partió desde Panamá y aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Rosario durante la madrugada. Según se informó, los pasajeros demorados son un hombre de 55 años y una mujer de 60, quienes fueron encontrados semidesnudos en sus asientos, ubicados en la fila F de uno de sus vuelos.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, ante la situación, la jefa de cabina elevó el reporte al supervisor de la compañía aérea y manifestó su intención de iniciar una acción penal por exhibicionismo.

En el marco de los protocolos establecidos para este tipo de incidentes, se dio intervención al Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe. Se indicó que los implicados fueran entregados a la comisaría para realizar las diligencias correspondientes.

Entre ellas, se incluyó la identificación formal de los pasajeros y la toma de fotos.

Este tipo de conductas infringe las reglas que regulan el comportamiento de los pasajeros y puede obstaculizar la tarea del comandante.