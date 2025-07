La democracia directa y digital se ponen a prueba en Alemania

NOEL BREARD

Senador UCR

Hace un tiempo escribímos sobre un libro que se llama “los ingenieros del caos" de Guliani Di Ampoli, donde describía cómo las extremas derechas se volvían competitivas para acceder al poder, sustituyendo a los partidos políticos por un elemento emocional, la bronca de la gente y los algoritmos, es decir el mundo digital, donde se segmenta la opinión, se trabaja sectorialmente y se tiene información que permite moldear y guíar opinión del electorado.

Combinábamos con el libro "tecno feudalismo", del ex Ministro Griego, Yanis Varoufakis, que manejó la crisis de la deuda contra la triada Europea, donde su tesis es que el capitalismo individual está en jaque por un nuevo sistema digital feudal de los dueños de los satélites, servidores, redes, aplicaciones, etc., ya que estos concentran el poder de la sociedad del conocimiento y nombra a Musk el dueño de la red social "X” como un claro ejemplo.

El súper martes de noviembre del 2024, ganó Trump en EEUU apoyado por Musk, su tecnología y 4500 satélites que disponen IA, en Argentina, Musk apoyó a Milei, una extrema derecha.Pero la alarma roja suena cuando Musk apoya en Alemania al partido AFD filo nazi, donde en febrero hay elecciones, poniendo su tecnología al servicio de la extrema derecha xenofoba, antisemita, esta actitud es denunciada por el gobierno de Berlín conservador y de Londres Laborista, con el agravante que reivindican el nazismo, de alguna manera nos invitan a transitar ese pasado con más tecnología, reinventar el "súper hombre " y la nueva voluntad de poder.

El desafío es democratizar la concentración de tecnologías, evitarlo aplicando la ley de defensa de la competencia, ya que este poder adicional condiciona a la democracia plena, poniendo en peligro la misma y los derechos humanos. Se recomienda un sistema de tasa Tobin y un sistema impositivo al que paguen realmente y no sean nomades impositivos que queden exentos de pagos.

El siglo XX nos mostró occidente es capaz crear el fascismo, nazismo, el comunismo y generar la industria de la guerra.

Con estas experiencias estamos a tiempo de saber qué grupos privados de alta concentración de riquezas y tecnologías sofisticadas sin control y en nombre de la libertad ilimitada pueden producir una nueva industrialización de la muerte.Noel Eugenio Breard - Senador Provincial UCR.