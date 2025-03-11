LA BALANZA Y MI ABUELA

Tiempos de inteligencia artificial y de individualismo. Hiperconectados mediante las pantallitas, nos vamos quedando cada vez más solos. Una sociedad fragmentada según cuánto tenés (como siempre bah, pero con más cinismo) y de pronto, el frutero que cada mañana me recomendaba el mejor melón y me advertía sobre la dureza de las peras, ya no está. Fue reemplazado por una balanza táctil que me imagino representará todo un enigma para los más analogizados de mi generación y otras escalas de veteranía.

Afuera, a la vueltita, en la basura desparramada por los famélicos durante las madrugadas, yace una caja de "no leche". Me acerco y hago foco en la letra chica. No era leche larga vida lo que allí hubo hasta que algún niño merendó. Era "bebida láctea" enriquecida con cosas llamadas vitaminas. Más barata, más paupérrima, más artificial, como la inteligencia.

Voy a decir lo que me decía mi abuela Genera frente a los pobres que desfilaban por su verja para recibir sus regalos (panes, fideos, un rollito de 100.000 pesos ley 18,188, lo que se pudiera en el momento). Ella, peronista hasta los huesos sin haber terminado la primaria, pero sabia como pocos he conocido, me decía: "Ayudá cuando puedas a la gente hijo, y estudiá algo. Estudiá porque así se ayuda mejor".