Cómo fue el accidente en el que murieron dos prefectos correntinos 

Dos agentes de Prefectura Naval Argentina (PNA) oriundos de Corrientes y un tercer oficial de la Policía de la provincia de Buenos Aires murieron este viernes en un accidente en la Ruta 9, a la altura de la localidad de Ramallo.

Dos de los efectivos fallecidos fueron identificados como Jorge Alberto Pucheta y Ramiro Adrián Romero, oriundos de la provincia de Corrientes y que trabajaban en Ramallo, mientras que la policía bonaerense confirmó que el restante era un sargento de la fuerza, Renzo Molina, perteneciente al Departamento de Sánchez (Ramallo)

La tragedia se produjo cuando las víctimas cumplían con las diligencias correspondientes a un choque anterior, protagonizado por un Peugeot 307 color gris que impactó contra un árbol en el cantero central. En ese momento, los dos móviles fueron embestidos por un camión con acoplado perteneciente a la flota de un supermercado.

Ocurrió minutos antes de las 5, en el kilómetro 222, a la altura del camping de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y en el carril que conduce a Rosario.

A esa hora había una tormenta eléctrica que había tornado resbaladizo el camino y en el lugar no hay luminarias, lo cual habría sido uno de los factores desencadenantes del accidente, en el que también hubo una oficial de la Policía de la provincia de Buenos Aires que sufrió heridas y debió ser trasladada de urgencia al Hospital San Felipe, donde se encuentra estable.

Así fue el brutal choque

Tras el primer choque, dos móviles de distintas fuerzas arribaron al lugar para asistir la situación. Primero lo hizo un patrullero de la Policía bonaerense y, enseguida, llegó un móvil de Prefectura. Ambos vehículos fueron embestidos por el camión, provocando que tres agentes perdieran la vida en forma instantánea.

Personal de la Policía Científica trabaja en el lugar y unos minutos antes de las 10 fue liberado el tránsito, que se encontraba cortado en la mano Buenos Aires-Rosario.

TN