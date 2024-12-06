Dos prefectos correntinos asistían a una víctima de un choque y murieron atropellados

Dos efectivos correntinos de la Prefectura Naval, oriundos de Monte Caseros, murieron este viernes tras ser atropellados por un camión mientras asistían a las víctimas de un choque en la localidad de Ramallo, provincia de Buenos Aires. Junto a ellos, un policía bonaerense también falleció en el siniestro.

El accidente ocurrió en horas de la mañana en el kilómetro 222, cerca del camping de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), en el carril que conecta Buenos Aires con Rosario.

Según detallaron, los oficiales correntinos identificados como Jorge Alberto Pucheta y Ramiro Adrián Romero, habían descendido del móvil para ayudar a los afectados por un choque.

El primer accidente ocurrió cuando un hombre que perdió el control de su vehículo, que terminó impactando contra un árbol en el cantero central de la autovía. Desde allí, el hombre dio avisó a las autoridades para que lo socorriesen. En ese momento, era de noche, había tormenta eléctrica y no había luminarias en la zona, lo que habría influenciado en el accidente posterior.

De repente, un camión perdió el control y colisionó la parte trasera del móvil policial, una camioneta, destrozando la caja del vehículo, que luego impactó contra los policías y prefectos causando la muerte de estos dos últimos.

Una cuarta persona, también policía, resultó gravemente herida. En el lugar del siniestro trabajó la Policía Científica para esclarecer los detalles del accidente, mientras que Vialidad Nacional informó que el tránsito en el tramo Buenos Aires-Rosario fue interrumpido debido al siniestro.

*Infobae