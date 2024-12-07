¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Provincias Unidas cuatreros Gustavo Valdés
Provincias Unidas cuatreros Gustavo Valdés
Interior

Volcó un colectivo en Corrientes: reportan personas heridas

El accidente se registró en horas de la mañana de este sábado en una localidad de Corrientes. 

Por El Litoral

Sabado, 07 de diciembre de 2024 a las 11:04

Volcó un colectivo en la Ruta nacional N° 12 y reportaron que varias personas resultaron heridas en la localidad correntina de Yahapé, informaron este sábado fuentes policiales. 

Según señalaron, el siniestro se registró en cercanía a la entrada de dicha localidad, más precisamente a la altura del kilómetro 1149. 

Producto del vuelco, reportaron que varias personas mayores y criaturas resultaron heridas. 

En el lugar se encuentra trabajando efectivos de la Policía de Corrientes, Bomberos,  Gendarmería y ambulancias. 

Hasta el momento, se desconoce más información sobre el hecho. 
 

