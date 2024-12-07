Volcó un colectivo en Corrientes: reportan personas heridas

Volcó un colectivo en la Ruta nacional N° 12 y reportaron que varias personas resultaron heridas en la localidad correntina de Yahapé, informaron este sábado fuentes policiales.

Según señalaron, el siniestro se registró en cercanía a la entrada de dicha localidad, más precisamente a la altura del kilómetro 1149.

Producto del vuelco, reportaron que varias personas mayores y criaturas resultaron heridas.

En el lugar se encuentra trabajando efectivos de la Policía de Corrientes, Bomberos, Gendarmería y ambulancias.

Hasta el momento, se desconoce más información sobre el hecho.

