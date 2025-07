Cortes y desvíos: así es el operativo para la tradicional peregrinación a Itatí

La Policía de Corrientes informó cómo será el operativo por la “124º Peregrinación de la Comunidad Religiosa de San Luis Rey de Francia” hacia la Basílica de Nuestra Señora de Itatí, ubicada en dicha localidad.

Bajo el Lema “Peregrinación, oración, vocación. Danos como regalo de tu amor" el evento se desarrollará desde el 13 al 18 de julio del corriente año, donde la comunidad de San Luis peregrina tradicionalmente hacia la Basílica de Itatí, la cual es acompañada por otras comunidades que se movilizan de a pie, a caballo, en carretas y en vehículos particulares de Itá Ibaté, Caá Catí; sumado a una gran cantidad de ciclistas de Monte Caseros y de la ciudad de Posadas, Misiones, y congregaciones de otras provincias.

En ese marco, el Ministerio de Seguridad dispuso un importante operativo de seguridad, a implementarse durante y después de la culminación de todas las actividades religiosas previstas (peregrinación y actos varios), principalmente por Ruta Nacional N° 12 y zonas aledañas (Ruta Provincial N°5; 9; 20), afectando para ello efectivos y móviles Policiales entre otros.

En esta oportunidad, con la finalidad de agilizar el desplazamiento, además de las Rutas Provinciales mencionadas, se habilitara la Ruta N°95, ubicada frente a la Capilla San Pedro, por Ruta N°9, para todas aquellas personas que deseen utilizar la misma como camino alternativo. La citada vía desemboca en la Ruta Nacional N°12, frente al Hospital nuevo de la localidad de San Cosme y la misma fue puesta recientemente en condiciones solo para el uso de vehículos livianos

Asimismo, se encuentra habilitada la Ruta N°1 (enripiado) cerca de Paso Patria y que cruza por detrás de las localidades de San Cosme; Puerto González; Ramada Paso y finaliza en Itati.

El presente servicio se desplegará desde el viernes al Jueves 18, cuando se produzca la llegada de los peregrinos nuevamente a la localidad de San Luis del Palmar,

REDIRECCIONAMIENTO DEL TRANSITO

Re-dirección de circulación de camiones de carga de más de 3.500 kg, y colectivos de larga distancia, desde las 20: 00 horas del 12-07-24 y hasta las 20:00 horas del 18-07-24, en los siguientes tramos:

• Los camiones que circulan por RN. N°12, desde Posadas hacia Corrientes Capital o Resistencia y viceversa deberán hacerlo por RN. N° 118, que lleva hasta las 4 Bocas de Saladas y desde allí, retomar por Ruta Nacional N° 12, hacia Corrientes, Resistencia y otras zonas de esa región, a excepción de los vehículos de transporte de pasajeros de larga distancia que tenga destino a algún centro turístico y/o localidad dentro del tramo del recorrido de la peregrinación.

• Los vehículos de menor porte, los días 13 y 17 de julio, en el horario 19:00 A 07:00 horas, del día siguiente, a excepción de aquellos que tengan domicilio en la zona, deberán tomar otra vía alternativa de circulación a fin de resguardar la integridad de los peregrinos.

• Los camiones que, ingresan a la ciudad por el Puente Interprovincial con destino al norte o sur del país, deberán hacerlo por Av. 3 de Abril, hasta Av. Maipú y desde allí hasta la Ruta Nacional 12, para luego dirigirse hasta su intersección con Ruta Nacional N° 118 y luego retomar por Ruta Nacional 12.

Por ello, los Controles Policiales tendrán la siguiente misión:

 Control Caminero Nº 1 (Ruta 1- Ex Balanza): Tendrá la misión de informar, a los conductores de vehículos que transitan la Ruta Nacional N°12 con sentido de circulación de Capital a Interior, de que por un tramo de la citada ruta se desplaza una peregrinación a pie, caballo y carros, para que adopten las medidas de precaución correspondientes.

 Control Caminero Nº3 (Ruta 3): Tendrá similares función al ítem anterior y además brindar información a conductores de vehículos de menor porte que tienen por destinos localidades más allá de Itatí, que pueden hacerlo por Ruta Provincial N°5 hasta con la intersección Ruta Provincial N°118, y salir nuevamente a Ruta Nacional N°12, teniendo presente que en el corriente año por las inclemencias climáticas, los vehículos de gran porte deberán redireccionar su trayecto, realizándolo por la Ruta Nacional Nº12 hasta las Cuatro Bocas Saladas, tomando la Ruta Nacional Nº118 para luego volver a la Ruta Nacional Nº12, pero en la Jurisdicción concerniente a la Unidad Regional VIº Ituzaingó, evitando de esta forma encontrarse con las columnas de peregrinos.

 Control Caminero Nº 4 (Ruta 4): Tendrá Similares funciones al ítem anterior haciendo especial hincapié sobre los vehículos de tránsito pesado, los cuales indefectiblemente deberán realizar el trayecto citado en el punto anterior.

 El Personal Policial destacado deberá requerir permanentemente a los usuarios de la vía pública, incluido los vehículos utilizados como apoyo o transporte de peregrinos, el cumplimiento de la ley de tránsito y hará observar sus normas.

 Controles Móviles: Durante el desplazamiento de la peregrinación instalará controles móviles, con equipos respectivos (Conos Led, Semáforos Móviles, Alcoholímetro y Equipos PVA (Equipo tecnológico para confección de infracciones de tránsito) que realizarán la regulación y/o re direccionando el tránsito vehicular durante el paso de la misma, dichos controles estarán instalados en los siguientes puntos:

- Ruta Nacional 12 y Provincial 9

- Ruta 12 Km. 1072 (Parador)

- Garita (Ruta Provincial 89 y 20)

Asimismo, en la Rotonda Virgen de Itatí, del viernes a las 20, hasta el 18, se informará que, todos aquellos vehículos de gran porte (camiones, colectivos de larga distancia, etc.), que circulen desde capital hacia interior y tenga por destino hacia la localidad de Itatí o más allá, es decir, que tenga que tomar la misma dirección que la peregrinación, los desvíen hacia Ruta Nacional 12, a fin de que tomen como vía la Ruta Nacional 118, para luego retomar la Ruta Nacional N°12, para no obstaculizar la peregrinación y evitar que los mismos demoren en su trayecto o provoquen siniestros viales; como así tampoco deberán circular por Ruta Provincial Nº5 (camiones, colectivos de larga distancia, etc.).

Los colectivos de línea y otros que tengan por destino la localidad de Itatí y aquellas localidades que se encuentren durante ese trayecto, podrán circular por dicha Ruta Nacional Nº12, con la debida precaución, advirtiéndoles de que encuentra en curso la peregrinación.

Idéntico accionar, se desplegará también para las otras comunidades, como ser; Berón de Astrada, Itá Ibaté, Mburucuyá.

• ITUZAINGO-CONTROLES POLICIALES

Ruta Nacional N°12 y Ruta Nacional N°118: Se informara a todos aquellos vehículos de gran porte (camiones, colectivos de larga distancia, etc.), que circulen desde el interior hacia capital y tenga por destino la ciudad de Corrientes, o más allá, es decir, que tenga que tomar la misma dirección que la peregrinación, los desvíen por la Ruta Nacional 118, hasta retomar la Ruta Nacional N°12, para no obstaculizar la peregrinación y evitar que los mismos demoren en su trayecto o provoquen siniestros viales, teniendo especial cuidado y atención con los vehículos de gran porte, los cuales de manera indefectible deberán realizar el recorrido antes descripto, por lo que también se implementara un control policial sobre las Rutas Nacional Nº118 y Provincial Nº5, a los efectos de re direccionar el tránsito pesado sobre la citada arteria nacional, invitando a los conductores de los vehículos de gran porte que continúen su trayectoria por la Ruta Nacional Nº 118 y retomen su camino en la Ruta Nacional Nº 12 (cuatro Bocas Saladas).

• SALADAS-CONTROL POLICIAL

Ruta Nacional N° 12 y Ruta Nacional N°118 (conocido como Cuatro Boca), para que todos aquellos vehículos de gran porte, que circulen desde el interior hacia capital y tenga por destino lugares más allá de Itatí, los desvíen por la Ruta Nacional 118, y luego retomen la Ruta Nacional N°12, para no obstaculizar la peregrinación y evitar que los mismos demoren en su trayecto.