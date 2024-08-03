El dolor del papá de Loan y lo que dejó de hacer tras su desaparición

Un mes y medio después de la desaparición de Loan Danilo Peña, el nene de 5 años de edad que desapareció en un campo ubicado en el Paraje Algarrobal, situado en la localidad correntina de 9 de Julio, la ausencia del pequeño comienza a hacerse notar en la salud de sus padres, sobre todo, en el estado de su padre, José Peña.

“Está muy deprimido, muy triste”, aseguró Mariano Peña, uno de los hermanos mayores del pequeño.

Pese a los días que transcurrieron desde la tarde en la que el menor de edad fue visto por última vez, el núcleo familiar del niño no pierde las esperanzas. “Vamos a seguir haciendo marchas y vamos a seguir pidiendo por él. Vamos a buscarlo pueblo por pueblo, provincia por provincia, país por país”, ratificó su hermano al reforzar la hipótesis de que “alguien lo tiene”. Asimismo, reconoció que la falta de noticias tuvieron consecuencias negativas en su padre.

“Mi papá está muy deprimido, muy mal. Él se siente culpable porque lo llevó al campo y vino a casa sin él”, manifestó el joven al señalar que el cuadro podría complicarse por sus problemas de salud. Incluso, contó que habían actividades que el hombre dejó de hacer desde que el pequeño falta en la casa, ya que siempre solía contar con su compañía.

Durante una conversación, el hermano de Loan recordó que su padre tenía la costumbre de ir a buscar a su caballo para darle de comer antes de almorzar en familia y que esa era una de las actividades que compartía con el niño. “Eso es lo que extraña mi papá, que todas las mañanas le decía: ‘Papá yo quiero ir con vos, yo quiero estar con vos’”.

Sin embargo, el joven relató que su padre reemplazó ese hábito por otro. Ya no va en busca del potrillo, sino que adoptó la actitud de ir hacia el campo de la abuela Catalina y sentarse en la mesa donde compartieron el último almuerzo antes de que el pequeño desapareciera. “Él todos los días va al campo”, señaló al mencionar que “quiere encontrarlo, no aguanta más estar sin él”.

Por este motivo, Mariano reconoció que el estado en el que se encuentra resulta preocupante para toda la familia, por lo que tomaron la precaución de no dejarlo ir solo. “Va una persona o dos personas con él, para que lo vean. Uno no quiere pensar mal, pero la cabeza de uno puede jugar en contra”, detalló al admitir: “Yo como hijo tengo miedo de que él pueda hacerse daño”.

Por otro lado, estaba previsto que este viernes Catalina Peña, la abuela y dueña de la casa en donde estuvo por última vez Loan, fuera indagada por la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, pero la cita fue postergada para el próximo lunes. Está previsto que la magistrada asista en compañía de sus secretarias y un prosecretario para asegurarse que no haya problemas de conectividad, aunque también estará presente una ambulancia ante cualquier eventualidad.

Luego de que la mujer de 86 años de edad fuera considerada como una de las testigos claves en el caso, la jueza decidió que era necesario volver a indagarla, ya que quiere escuchar de su propia boca todo lo que tenga para decir. Sobre todo, porque el único testimonio que se tiene de ella fue tomado por el fiscal provincial que inició la investigación.

En simultáneo, se repetirán la Cámara Gesell a los chicos que habían sido parte del recorrido hacia el naranjal. A pesar de que ese día hubo cinco menores participantes, en esta oportunidad, solo se interrogarán a cuatro niños, debido a que el quinto no se encontraría en la provincia para ser citado a la audiencia.

La medida fue aprobada por un informe realizado por el Programa Nacional de Rescate y acompañamiento a las Personas Damnificadas por el delito de Trata de Personas (PRN), en donde se expresó que estos estaban en condiciones de ser sometidos a la evaluación.

En cuanto al quinto menor, se libró un exhorto a la Justicia con competencia federal en la provincia donde estaría residiendo el menor para disponer que el PRN intervenga y determine si está en condiciones de declarar. La diligencia, eventualmente, será delegada a la jurisdicción correspondiente o se hará por videoconferencia. Por el momento, la modalidad no fue confirmada.

Con información de Infobae