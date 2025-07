Un auto atropelló y mató a un cachorro: el conductor se dio a la fuga

Un hombre con su vehículo atropelló y mató a un cachorro en la ciudad correntina de Santo Tomé.

El hecho fue registrado por las cámaras de seguridad de la esquina de Independencia y Madariaga en Santo Tomé, donde captaron el momento en que un hombre atropelló a un perrito y no se detuvo a socorrerlo.

El incidente se registró cuando un automóvil al doblar la intersección de las calles Independencia y Madariaga atropella a un cachorro, y al detenerse luego de escuchar el grito del animal, da marcha atrás y lo vuelve a embestir, y luego arranca nuevamente hacia adelante, y lo embiste por tercera vez, alejándose del lugar.

La situación fue dada a conocer mediante las redes sociales de la dueña del perrito y causó indignación de la población, que además difundieron la identidad del conductor que no se detuvo a ver qué había sucedido.

El perrito tenía 6 meses de vida, respondía al nombre de Jacinto, y pertenecía al padre de la joven Milagros Ferrari, que fue quien se encargó de difundir el hecho y denunciar al conductor del vehículo. Contó en las redes sociales que su padre, quien al ingresar su moto al domicilio dejó abierto el portón, y el can salió de la vivienda en ese momento. El cachorro no sobrevivió a las heridas provocadas por el automóvil.

En tanto, en la mañana del lunes la joven informó en sus redes que la denuncia contra el conductor del vehículo ya está radicada en la Comisaría 2da de Santo Tomé, jurisdicción de su domicilio. “Al mismo tiempo que estábamos nosotros realizando la denuncia, el señor que le pasó 3 veces al perro por encima realizaba su descargo de que fue un accidente. Que se haga justicia”, expresó la joven en sus redes.

“Que no haya más Jacintos en nuestra ciudad. Muchos me escribieron diciendo que tendría que prenderle fuego, pisarlo, y un montón de cosas más. Yo no apoyo esa moción porque soy yo quien tiene que dar el ejemplo de que nosotros somos diferentes. Yo, como futura profesional de la salud, no soy lo mismo que él (el conductor)”, finalizó.

