Hallaron en Chaco a una mujer de Corrientes, desorientada

Este miércoles al mediodía, la Policía localizó a una mujer de 82 años oriunda de Corrientes, que se encontraba desorientada por la Avenida Diagonal Eva Perón al 80, de la vecina ciudad de Barranqueras, Chaco.

Intervino personal de la Comisaría Segunda de la ciudad portuaria que acudió con rapidez después de un llamado del 911 para auxiliar a esta persona.

Según informó la policía, un hombre alertó al servicio de emergencias después de encontrar a la mujer en ese estado. Al llegar al lugar, los agentes se entrevistaron con la ciudadana, quien manifestó estar perdida y dirigirse a la casa de su prima en Barranqueras, pero no recordaba su domicilio ni el número de celular.

Gracias a la rápida intervención de los efectivos, se logró contactar con la nieta de la mujer a través de su dispositivo móvil. La familiar informó que su abuela había viajado al Chaco sin previo aviso. Tras realizar averiguaciones, los efectivos lograron ubicar a la prima de la mujer y se coordinó el encuentro en el domicilio de esta última.